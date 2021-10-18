FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 314
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Предлагается к рассмотрению:
Душим КИВИ:
Посматриваем на Евре ну...
Всем хорошего дня и положительного профита. Со вчерашнего дня продолжаются покупки GBPJPY. Традиционно, вход по ценовым паттернам с частичным закрытием позиции и дальнейшим удержанием.
Посматриваем на Евре ну...
Привет . Буду рассматривать покупки после 121,360 и 121,650
Привет . Буду рассматривать покупки после 121,360 и 121,650
Баксику в гору скоро...
И возможные уровни коррекции Евры:
Какие мнения?
Какие мнения?
От сюда можно покупать.
всем привет!
Какие мнения?
если пойдет на юг, то буду искать точки для покупки. с текущих уровней делать ничего не буду.
Душим КИВИ:
А если глобальнее задушить? выше цели есть? :)