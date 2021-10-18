FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 314

Новый комментарий
 
Не надо суетиться под клиентом. 
 

Всем привет!

Предлагается к рассмотрению:


 

Душим КИВИ:       


 

Посматриваем на Евре ну...


 

Всем хорошего дня и положительного профита. Со вчерашнего дня продолжаются покупки GBPJPY. Традиционно, вход по ценовым паттернам с частичным закрытием позиции и дальнейшим удержанием.

1.GBPJPY.1M5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Lesorub:

Посматриваем на Евре ну...


Привет . Буду рассматривать покупки после 121,360 и 121,650

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет . Буду рассматривать покупки после 121,360 и 121,650

Баксику в гору скоро...

И возможные уровни коррекции Евры:


 

Какие мнения?


 
Lesorub:

Какие мнения?


От сюда можно покупать.


 

всем привет!

Lesorub:

Какие мнения?


если пойдет на юг, то буду искать точки для покупки. с текущих уровней делать ничего не буду.


Lesorub:

Душим КИВИ:       


А если глобальнее задушить? выше цели есть? :)

1...307308309310311312313314315316317318319320321...579
Новый комментарий