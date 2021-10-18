FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 562
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Канадца прикупил маляху. Планы конечно грандиозные
вплоть до 1,32650. Но в общем как пойдет.
Канадца продал наверное) Я тоже, только к фунту
Канадца продал наверное) Я тоже, только к фунту
Две части из трех закрыл и в БУ . Если выбьет, все равно в + останусь.
Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.
Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения
движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.
это радует что есть замечательные ребята.
это радует что есть замечательные ребята.
С вашей стороны будут прогнозы или так, мимо проходили)))
Всем привет. Ситуация по фунту изменилась, а именно
сдвинулась точка входа в лонг
Канадца продал наверное) Я тоже, только к фунту
Я канадца жду где то по 3320 на продажу, или около того.
И че это золото толчется пора вниз лететь уже, достало)))
Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.
Я канадца жду где то по 3320 на продажу, или около того.
И че это золото толчется пора вниз лететь уже, достало)))
Всем привет золото я сам уже не дождусь когда полетит, устал сидеть в шорте, так можно на положительном свопе больше заработать чем на самой котировке)))
Всем привет золото я сам уже не дождусь когда полетит, устал сидеть в шорте, так можно на положительном свопе больше заработать чем на самой котировке)))
Золото только расти начало
У вас пусть растет а у нас падает. Пусть всегда будет профит)))