FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 562

Aleksandr Yakovlev:

Канадца прикупил маляху. Планы конечно грандиозные

вплоть до 1,32650. Но в общем как пойдет.

Канадца продал наверное) Я тоже, только к фунту

 
Vitaly Muzichenko:

Две части из трех закрыл и в БУ . Если выбьет, все равно в + останусь.


Aleksandr Yakovlev:

Привет. В последнее время скучновато стало на форуме.

Люди пишут ради писанины. Часто пишут противоположные видения 

движения цены. Но еще встречаются толковые ребята с которыми можно обсудить прогнозы.

это радует что есть замечательные ребята.

 
Viktar DayTrader:

С вашей стороны будут прогнозы или так, мимо проходили)))

 

Всем привет. Ситуация по фунту изменилась, а именно

сдвинулась точка входа в лонг


 
Vitaly Muzichenko:

Я канадца жду где то по 3320 на продажу, или около того. 

И че это золото толчется пора вниз лететь уже, достало)))

Uladzimir Izerski:

Да нет никаких гэпов. Обычная торговая ситуация. Ликвидность низкая была. Все, кто понимает, ушли с рынка. Глупцы оставались. По ним весело проехались роботы.

А где мониторинг ? Что-то вы две недели анонсировали, нагнетали ажиотаж, событие года так сказать. И хде? 
 
Evgeniy Kvasov:

Я канадца жду где то по 3320 на продажу, или около того. 

Всем привет золото я сам уже не дождусь когда полетит, устал сидеть в шорте, так можно на положительном свопе больше заработать чем на самой котировке)))

Vasiliy Vilkov:

Всем привет золото я сам уже не дождусь когда полетит, устал сидеть в шорте, так можно на положительном свопе больше заработать чем на самой котировке)))

Золото только расти начало
 
Vladimir Baskakov:
У вас пусть растет а у нас падает. Пусть всегда будет профит)))

