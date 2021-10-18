FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 376
Сегодня там будем.
По взмаху волшебных палочек.
Нас и здесь не плохо кормят...
Шикарно .
Браво !!!!
https://habr.com/ru/news/t/463723/
Наверно хотят подешману затарится, хорошо чтобы и бакс был дешевым под затарку и ....доллар дешевый, фунт на его фоне дорогой фигур на 5, а лучше 10, одни покупают яблоки, другие солят фунтика - идилия. эх.
Всем привет! я тут - решил рискнуть EURUSDH2
через 40мин. покажет - вверх или вниз
да. не удачно рискнул
Со вчера стою в продажах... думаю до 1.0880 еще опустится...
Думаю - вы правы. я его там тоже жду.
просто устал ждать - решил рискнуть вверх
Вот тренд линию пробьёт - куплю вниз
а так - он после 12.00 - просится вниз по индикаторам.
По технике - с позавчерашнего:
Не -что то тут не так. надо переждать!