FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 376

Новый комментарий
 
Vladimir Sadov:

Сегодня там будем.

По взмаху волшебных палочек.    

Нас и здесь не плохо кормят...  


 
Lesorub:

Нас и здесь не плохо кормят...  


Шикарно .

Браво !!!!

 
По евро опять идем вверх на 1.123 и затем вниз на 1.1160 .Надеюсь с приличной скоростью
 

https://habr.com/ru/news/t/463723/

Наверно хотят подешману затарится, хорошо чтобы и бакс был дешевым под затарку и ....доллар дешевый, фунт на его фоне дорогой фигур на 5, а лучше 10, одни покупают яблоки, другие солят фунтика - идилия. эх.

Вслед за Европой США запретили провозить на борту самолётов MacBook Pro
Вслед за Европой США запретили провозить на борту самолётов MacBook Pro
  • habr.com
Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило использование некоторых ноутбуков MacBook Pro на рейсах после заявления Apple о том, что батареи в части устройств могут привести к пожару. В своем заявлении ведомство сообщает, что оно «осведомлено о проблемах с батареями, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro». FAA...
[Удален]  

Всем привет! я тут - решил рискнуть EURUSDH2

EURUSDH2

через 40мин. покажет - вверх или вниз 

Снимок

да. не удачно рискнул

EURUSD

 
Aleksandr Klapatyuk:

Всем привет! я тут - решил рискнуть EURUSDH2

через 40мин. покажет - вверх или вниз 


Со вчера стою в продажах...  думаю до 1.0880 еще опустится...
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
Со вчера стою в продажах...  думаю до 1.0880 еще опустится...

Думаю - вы правы. я его там тоже жду. 

просто устал ждать - решил рискнуть вверх

 
Aleksandr Klapatyuk:

Думаю - вы правы. я его там тоже жду. 

просто устал ждать - решил рискнуть вверх

Не проще было рискнуть вниз?))
 
Aleksandr Klapatyuk:

Вот тренд линию пробьёт - куплю вниз 

а так - он после 12.00 - просится вниз по индикаторам.


По технике - с позавчерашнего:
[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
По технике - с позавчерашнего:

Не -что то тут не так. надо переждать! 

1...369370371372373374375376377378379380381382383...579
Новый комментарий