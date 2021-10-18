FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 202
Всем Салют! Ну что пойдём сегодня вверх!
\
да уже пора ))
Но вниз по ходу ещё может сходить на пунктов 40-50 собрать стопы и ещё набрать медведей
Если все хотят вверх, значит пойдёт вниз!)
согласен уж стоп словил ((( буду ждать новую точку входа
Вечерняя бешанинка...
Перезайти пришлось.) Индекс доллара интересно смотрится.
Такое чувство, что все уже...