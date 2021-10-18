FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 202

Новый комментарий
 

Всем Салют! Ну что пойдём сегодня вверх!

\

[Удален]  
Dmitriy Forex:

Всем Салют! Ну что пойдём сегодня вверх!

\

да уже пора )) 

 
Сигнала пока нет на покупку. Привет всем))
 
Aliaksandr Vasilenka:

да уже пора )) 

Но вниз по ходу ещё может сходить на пунктов 40-50 собрать стопы и ещё набрать медведей

 
Aliaksandr Vasilenka:

да уже пора )) 

Если все хотят вверх, значит пойдёт вниз!) 
Вверх пойдёт, когда уже всех вымотает. 
[Удален]  
Roman Kutemov:
Если все хотят вверх, значит пойдёт вниз!) 
Вверх пойдёт, когда уже всех вымотает. 

согласен уж стоп словил ((( буду ждать новую точку входа 

 
Евро берет минимум месяца 1.11175 и ниже .Раньше 1 мая лучше ее не торговать. А в мае бодро попрет вверх на 1.13
 

Вечерняя бешанинка...


 
Lesorub:

Вечерняя бешанинка...


Перезайти пришлось.) Индекс доллара интересно смотрится.

Такое чувство, что все уже... 

 
EURJPY  уговариваю сьездить на юг 60 пуктов, нервничает и молчит...
1...195196197198199200201202203204205206207208209...579
Новый комментарий