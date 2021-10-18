FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 22

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Aleksandr Yakovlev:

Не смотря на твой график, тоже примерно в том же месте закрыл все позиции по евре.

Буду ждать своего сигнала на бай.

Зря...

Обрети тогда золотого Тельца!
 
Сергей Криушин:

)))) насмешил... да, с этого все начинают...я поначалу даже ордера не мог выставить...всё методом втыка и не однократного...но было прикольно постигать все премудрости... а сколько слито даже не сосчитать...за науку надо платить...я так думаю, не научишься с холодной головой соображать за все движения цены - не придешь к реальному пониманию валютного рынка...

Да, да,да, точно))) Такая же ерунда. За 10 лет не одну штуку баксов слито было.

Только недавно начало понимание приходить.

Жаль, кому то пары лет хватает, а мне 10.

 
Lesorub:

Зря...

Обрети тогда золотого Тельца!

У меня по ней пока сигнала нету. Да и не понимаю я эту пару. Она мне с трудом дается эта пара.

 

Кстати, Через 45 минут. Очень важно.

Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите

 
Aleksandr Yakovlev:

У меня по ней пока сигнала нету. Да и не понимаю я эту пару. Она мне с трудом дается эта пара.

Злато - то оно...

А сигнал..., то его только слепошарик не видит. 

А за мой базар и КУКЛ все переменет. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, да,да, точно))) Такая же ерунда. За 10 лет не одну штуку баксов слито было.

Только недавно начало понимание приходить.

Жаль, кому то пары лет хватает, а мне 10.

Всё так... но я думаю даже в институте этому не смогут научить...своего рода должен быть талант к этому гиблому делу...азарт вкупе с абсолютно холодным расчетом... ну и с железными нервами - терпеть все издевательства Кукла...)))

 
К
Aleksandr Yakovlev:

Кстати, Через 45 минут. Очень важно.

Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите

Таааак, не понял ;)

Это уже сам брексит или еще нет?

 
Renat Akhtyamov:
К

Таааак, не понял ;)

Это уже сам брексит или еще нет?

Инфа с инвестинга.

В Парламенте Великобритании проходит голосование по представленному правительством законопроекту о выходе из Европейского союза («Брексите»). Парламентское голосование о выходе Великобритании из Европейского союза также называют «значимым голосованием». Для принятия документа требуется 320 голосов членов парламента, при этом общее ожидаемое количество голосующих составляет 639.

 
Aleksandr Yakovlev:

Инфа с инвестинга.

В Парламенте Великобритании проходит голосование по представленному правительством законопроекту о выходе из Европейского союза («Брексите»). Парламентское голосование о выходе Великобритании из Европейского союза также называют «значимым голосованием». Для принятия документа требуется 320 голосов членов парламента, при этом общее ожидаемое количество голосующих составляет 639.

серъезный момент.....

 
Не понял. И где движуха?
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