FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 116
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Таки сдулся )
в смысле депо - запасу не хватило...жалко сам на ниточке, перегрузил не в ту сторону это всегда так случается, когда сильно уверен в успехе безнадежного дела...фунт вроде еще держится может и дальше пойдет, а его круто зашортил...сейчас вообще не понять что куда за чем и почему...
в смысле депо - запасу не хватило...жалко сам на ниточке, перегрузил не в ту сторону это всегда так случается, когда сильно уверен в успехе безнадежного дела...фунт вроде еще держится может и дальше пойдет, а его круто зашортил...сейчас вообще не понять что куда за чем и почему...
Да все норм будет. Скоро греться поедем на юга.)))
Да все норм будет. Скоро греться поедем на юга.)))
Ваши слова - да Богу в уши...хотя в нашем деле Бог не помощник - не любит торгашей, даже наоборот наказывает...так что февраль у меня в минусах, а как хорошо все начиналось, а на стоячем рынке я тону как в болоте... кураж пропадает...фортуна отворачивается..((
в смысле депо - запасу не хватило...жалко сам на ниточке, перегрузил не в ту сторону это всегда так случается, когда сильно уверен в успехе безнадежного дела...фунт вроде еще держится может и дальше пойдет, а его круто зашортил...сейчас вообще не понять что куда за чем и почему...
нет...спасибо конечно за Ваши переживания, но у меня на такие случаи есть универсальное лекарство. это конечно большой пользы не приносит, да и не 100 %ная панацея, но ! от патовых ситуаций спасает.
КАк в старой шутке, если болит голова, надо ударить молотком по пальцу, и головная боль пройдёт. так и здесь. Аккуратно оценить ситуацию, определить где ошибка, оценить шансы на сокращение убытков, и по необходимости! открыть встречную сделку.
Таким образом минусовая ситуация просто замораживается и даёт время на поиск выхода.
испробованно не раз, лечится долгие недели а то и месяцы, но работает.
Если бы существовал конкурс на лучшую точку входа, я бы занял первое место ))))
размер возможных убытков в приблизительном колличестве определён, остаётся дождаться удобного случая и закрыть сделку с убытком.
P.S. лоссов я не люблю, от того и возникают подобные ситуации.
нет...спасибо конечно за Ваши переживания, но у меня на такие случаи есть универсальное лекарство. это конечно большой пользы не приносит, да и не 100 %ная панацея, но ! от патовых ситуаций спасает.
КАк в старой шутке, если болит голова, надо ударить молотком по пальцу, и головная боль пройдёт. так и здесь. Аккуратно оценить ситуацию, определить где ошибка, оценить шансы на сокращение убытков, и по необходимости! открыть встречную сделку.
Таким образом минусовая ситуация просто замораживается и даёт время на поиск выхода.
испробованно не раз, лечится долгие недели а то и месяцы, но работает.
Если бы существовал конкурс на лучшую точку входа, я бы занял первое место ))))
размер возможных убытков в приблизительном колличестве определён, остаётся дождаться удобного случая и закрыть сделку с убытком.
P.S. лоссов я не люблю, от того и возникают подобные ситуации.
У меня проще - скальпирую по ходу с малым стопом, тут на форуме как-то разбирали такую тактику, если рисковать больше 50% и при быстрых перезаходах, то неплохо получается...это когда уловил правильный ход, а нет приходится крыть большие убытки...или если пожалел - сливать весь депо...
У меня проще - скальпирую по ходу с малым стопом, тут на форуме как-то разбирали такую тактику, если рисковать больше 50% и при быстрых перезаходах, то неплохо получается...это когда уловил правильный ход, а нет приходится крыть большие убытки...или если пожалел - сливать весь депо...
Веселуха на неделе подходит к концу:
С марта 2017 пара сформировала ( условный ) диапазон 114.0 - 108.3 , можно предположить , что волна " В " реализуется в виде фигуры ТА "треугольник".
С марта 2017 пара сформировала ( условный ) диапазон 114.0 - 108.3 , можно предположить , что волна " В " реализуется в виде фигуры ТА "треугольник".
Все это красиво...
А где вход, где стоп, где профит?
Первый вход по Луню: