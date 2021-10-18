FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 99
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Как в аптеке...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.02.11 11:04
точно, все знаем...
один из входов...
Но, основная цель с Н4 1.2572...
Как в аптеке...
Как в аптеке... Но, основная цель с Н4 1.2572...
Лесоруб,а что фармацевтического-то?
Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом. Судя по тормозной сопле цену кто-то не хотел вверх,но жисть взяла своё.
Лесоруб,а что фармацевтического-то?
Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом. Судя по тормозной сопле цену кто-то не хотел вверх,но жисть взяла своё.
Так и торгуй с этими знаниями... А цена вообще ничего не просаживала. На ордер то смотри!!! И что такое 100 п.в системе? Пшик... Ты лучше продавай фунта с перехая, а то вкуснятка пролетит мимо носа.
Что там, отчеты СМЕ, помогают парням? Кидает КУКЛ их и в хвост и в гриву, и туда и сюда. Не все, знать, "миллиардеры"...
Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом.
И что в вашем понимании "просадила"? А противоход есть естественный этап по набору ликвидности.
Щас наберут пассажиров и айда. Всех трендовиков, пипсовщиков, других, обладателей суперграалей:
Вверху долг 1.3216...
Внизу долг 1.2572...
И вот тебе ПЛАН на Евру у КУКЛА!
Поймешь, заработаешь. А нет, так и ладно...
Индекс бакса:
Попытался переложить идею в код Pattern Support Resistance
Если будут пожелания - с удовольствием выслушаю.
Попытался переложить идею в код Pattern Support Resistance
Если будут пожелания - с удовольствием выслушаю.
Можете прикрутить сюда Алерт? Наименование пары, Фрейм появления стрелки, Направление сигнала, цена стрелки, время сигнала?
Мне кажется, будет то же самое... Бычье и медвежье поглощение.
Просто для проверки игрушки...
Можете прикрутить сюда Алерт? Наименование пары, Фрейм появления стрелки, Направление сигнала, цена стрелки, время сигнала?
Мне кажется, будет то же самое... Бычье и медвежье поглощение.
Просто для проверки игрушки...
Не понял. Причём здесь старый терминал?
Добавлено: для проверки поглощения есть код Bullish and Bearish Engulfing 2 - но в нём немного другая логика.
Также поглощения можно проверить при помощи MQL5 Мастера: