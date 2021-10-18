FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 99

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Lesorub:

Как в аптеке...


Как в аптеке... Но, основная цель с Н4 1.2572...

Лесоруб,а что фармацевтического-то?

Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом. Судя по тормозной сопле цену кто-то не хотел вверх,но жисть взяла своё.


 
Vadens:

Лесоруб,а что фармацевтического-то?

Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом. Судя по тормозной сопле цену кто-то не хотел вверх,но жисть взяла своё.


Так и торгуй с этими знаниями... А цена вообще ничего не просаживала. На ордер то смотри!!! И что такое 100 п.в системе? Пшик... Ты лучше продавай фунта с перехая, а то вкуснятка пролетит мимо носа. 


Что там, отчеты СМЕ, помогают парням?   Кидает КУКЛ их и в хвост и в гриву, и туда и сюда.  Не все, знать, "миллиардеры"...

 
Vadens:


Цена более ста пунктов паттерн просадила. Я заметил рельсы стали отрабатываться с глубоким противоходом.


И что в вашем понимании "просадила"? А противоход есть естественный этап по набору ликвидности.

Щас наберут пассажиров и айда. Всех трендовиков, пипсовщиков, других, обладателей суперграалей:

Вверху долг 1.3216...

Внизу долг 1.2572...

 
Vadens:

И вот тебе ПЛАН на Евру у КУКЛА!

Поймешь, заработаешь. А нет, так и ладно...


 

Индекс бакса:


 
Wiktar:


Попытался переложить идею в код Pattern Support Resistance

Pattern Support Resistance

Если будут пожелания - с удовольствием выслушаю.

 
Vladimir Karputov:

Попытался переложить идею в код Pattern Support Resistance

Если будут пожелания - с удовольствием выслушаю.

Можете прикрутить сюда Алерт? Наименование пары, Фрейм появления стрелки, Направление сигнала, цена стрелки, время сигнала?

Мне кажется, будет то же самое... Бычье и медвежье поглощение.

Просто для проверки игрушки...

Файлы:
IndEngulfingV1.0x1t.mq4  6 kb
 
Lesorub:

Можете прикрутить сюда Алерт? Наименование пары, Фрейм появления стрелки, Направление сигнала, цена стрелки, время сигнала?

Мне кажется, будет то же самое... Бычье и медвежье поглощение.

Просто для проверки игрушки...

Не понял. Причём здесь старый терминал?


Добавлено: для проверки поглощения есть код Bullish and Bearish Engulfing 2 - но в нём немного другая логика.

Также поглощения можно проверить при помощи MQL5 Мастера:

Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + Stochastic
С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов. В книге ' Стратегии лучших трейдеров мира ' описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI. Использование 'разворотных ' свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы. В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Engulfing (бычье поглощение) и Bearish Engulfing...
CodeBase | 2011.03.03 18:04 | MetaQuotes Software Corp. | Советники | MetaTrader 5
Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + CCI
С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов. В книге ' Стратегии лучших трейдеров мира ' описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI. Использование 'разворотных ' свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы. В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Engulfing (бычье поглощение) и Bearish Engulfing...
CodeBase | 2011.03.04 15:47 | MetaQuotes Software Corp. | Советники | MetaTrader 5
Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + MFI
С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов. В книге ' Стратегии лучших трейдеров мира ' описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные. на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI. Использование 'разворотных ' свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы. В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Engulfing (бычье поглощение) и Bearish Engulfing...
CodeBase | 2011.03.04 16:33 | MetaQuotes Software Corp. | Советники | MetaTrader 5
Мастер MQL5 - Торговые сигналы свечных паттернов Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + RSI
С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов. В книге ' Стратегии лучших трейдеров мира ' описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI. Использование 'разворотных ' свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы. В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Engulfing (бычье поглощение) и Bearish Engulfing...
CodeBase | 2011.03.04 17:18 | MetaQuotes Software Corp. | Советники | MetaTrader 5
 
Так можно добавить или нет в этот индюк алерт?
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