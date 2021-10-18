FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 358

Спустился по ниже. Кросс на часе:


 

И, караулю фунта, на откат...


 
sterva:

Спокойно дождаться среды и посмотреть куда пойдет.)

Анализировать сейчас = время терять.

Фунт в 200 пипсах от исторического bottom. Ты будешь смотреть?) 

 
Galim_V:

Догонит и перегонит. Не первый раз такое. Движение может быть ооочень большое.)

 
Lesorub:

И, караулю фунта, на откат...


Дай то бог...но если Борис Джонсон не шутит, то, как и наш Бориска - первый президент всея Руси, строго вроде бы намерен развалить Евросоюз одним ударом...так что гроб с музыкой надо заказывать для фунтяры... хотя и с баксом не понять что творится...полный раскардаш на поле боя...одна надежда на биткоин, но и он суконец что-то тоже в прострацию ударился... отжимает все соки потихоньку, видимо для того и настроили его последнее время...

 
Сергей Криушин:

Есть сигнал, ставь отложку, расчетный стоп и ТР.

И на рыбалку...

Нечего за зря экран дырявить.

Верхняя цель фунта...

 
Сергей Криушин:

С нашим тоже так шутили, но не так смешно было. ))) 

 
sterva:


Да , Бориски они, наверно, все такие, так запрограммированы своим именем ... им лишь бы побороться - переворот какой-нибудь крутой совершить - хорошо и весело жить не запретишь...))

 
Lesorub:

привет, вроде точно хочет наверх - поставлю тогда 10 отложек  - пусть жрет по ходу и живот набивает...))

вроде идет  может и дойдет... и набьет...))

ловись рыбка

 
*Курода: Изменения в позиции ФРС и ЕЦБ отражают неопределенность ситуации в мире...

30 Июля 2019, 09:45 

отвязались от золота, напечатали океаны своих фантиков, теперь сами не знают. что им бедным делать со своим богатством...)))

ну всё и всех уже вроде прикупили и перекупили...куда дальше-то, если 99% всех богатств в руках олигархов, своего рода новые короли и цари... остальные - армия грамотных рабов новой формации... шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте - все разрешается только в рамках строгой подчиненности...

