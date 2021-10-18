FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 358
Спустился по ниже. Кросс на часе:
И, караулю фунта, на откат...
Спокойно дождаться среды и посмотреть куда пойдет.)
Анализировать сейчас = время терять.
Фунт в 200 пипсах от исторического bottom. Ты будешь смотреть?)
Догонит и перегонит. Не первый раз такое. Движение может быть ооочень большое.)
И, караулю фунта, на откат...
Дай то бог...но если Борис Джонсон не шутит, то, как и наш Бориска - первый президент всея Руси, строго вроде бы намерен развалить Евросоюз одним ударом...так что гроб с музыкой надо заказывать для фунтяры... хотя и с баксом не понять что творится...полный раскардаш на поле боя...одна надежда на биткоин, но и он суконец что-то тоже в прострацию ударился... отжимает все соки потихоньку, видимо для того и настроили его последнее время...
Есть сигнал, ставь отложку, расчетный стоп и ТР.
И на рыбалку...
Нечего за зря экран дырявить.
Верхняя цель фунта...
С нашим тоже так шутили, но не так смешно было. )))
Да , Бориски они, наверно, все такие, так запрограммированы своим именем ... им лишь бы побороться - переворот какой-нибудь крутой совершить - хорошо и весело жить не запретишь...))
Верхняя цель фунта...
привет, вроде точно хочет наверх - поставлю тогда 10 отложек - пусть жрет по ходу и живот набивает...))
вроде идет может и дойдет... и набьет...))
30 Июля 2019, 09:45
отвязались от золота, напечатали океаны своих фантиков, теперь сами не знают. что им бедным делать со своим богатством...)))
ну всё и всех уже вроде прикупили и перекупили...куда дальше-то, если 99% всех богатств в руках олигархов, своего рода новые короли и цари... остальные - армия грамотных рабов новой формации... шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте - все разрешается только в рамках строгой подчиненности...