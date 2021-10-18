FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 487
Объясни, почему к примеру по фунту не нравиться.?
Потому что фунт должен стоить 1.36 все плохие новости связанные с брекзитом уже отыграли за три года по несколько раз...
Должен да не обязан.
Я цель вижу внизу.
А вы как знаете...
Затарился фунтом и евробаксом только что, где ставить тейк профит?
напротив стоп-лоса
UsdCad 1.3092 buy TP 1.3440
вроде появился сигнал на покупку EURJPYH2
на этой паре тоже самое AUDJPYH2
и ещё GBPCHFH2
По евроене это сигнал на продажу.
всё может быть, но проверить надо вверх - ведь зачем я накидал этих индикаторов? надо этот сигнал в натуре проверить
тоже наверное хочет вверх AUDCHFH2
эта пара AUDCHFH2 вроде шла ,куда надо - но не, пошла. и эта тоже AUDJPYH2
------------- не могу - нормально картинку вставить - какой то глюк с сайтом
выбило их по стопу