Aleksandr Yakovlev:

Объясни, почему к примеру по фунту не нравиться.?

Потому что фунт должен стоить 1.36 все плохие новости связанные с брекзитом уже отыграли за три года по несколько раз...

 
Vasiliy Vilkov:

Должен да не обязан.

Я цель вижу внизу.

А вы как знаете...

 
Vasiliy Vilkov:
Затарился фунтом и евробаксом только что, где ставить тейк профит?

напротив стоп-лоса

[Удален]  

UsdCad 1.3092 buy TP 1.3440

usdcad

[Удален]  

вроде появился сигнал на покупку  EURJPYH2

EURJPYH2

на этой паре тоже самое AUDJPYH2

AUDJPYH2

и ещё GBPCHFH2

GBPCHFH2

 
Aleksandr Klapatyuk:

и ещё GBPCHFH2


По евроене это сигнал на продажу.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

По евроене это сигнал на продажу.

всё может быть, но проверить надо вверх - ведь зачем я накидал этих индикаторов? надо этот сигнал в натуре проверить 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

тоже наверное хочет вверх AUDCHFH2

AUDCHFH2

[Удален]  
СнимокAleksandr Klapatyuk:

эта пара AUDCHFH2 вроде шла ,куда надо - но не, пошла. и эта тоже   AUDJPYH2

------------- не могу - нормально картинку вставить - какой то глюк с сайтом 

[Удален]  

Снимок1выбило их по стопу 

