Не пора ли, ему вниз? USDJPYH2
Пора я уже вшортил)
Ребят, что по еврофранку скажете? На понедельник
- Прогноз с точностью до 20 пипсов
- Ключевые уровни и графические фигуры отличались на момент выявления не более, чем на 5 свечей
Время идентификации: 29-ноя-2019 19:03 EET
Цена прорыва: 1.102
Прогнозные пипсы: 44
Bероятность: 63.82 %
Интервал: 240 Мин
Интервал: 240 Мин
Особенно умиляют прогнозные пипсы...
44 ? Крайне неплохо, да
По этой паре - отлично!
я, уже начал скупать на селл EURCHFH2
Я бы в шорт не шёл, не настроена она туда. Включите днёвку и поглядите пробойный паттерн. Там цель как минимум 1085
Эх, пунктов 30 хотя бы вниз
Всё, пора на выходные!
Ещё пар идёт - только снял)
Я уже не знаю. Все индикаторы обманывают всю неделю. пусть что будет. я задал сумму эксперту, пусть работает. что то мне кажется, сольёт он меня