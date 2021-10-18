FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 541

Aleksandr Klapatyuk:

Не пора ли, ему вниз? USDJPYH2


Пора я уже вшортил)

 
Ребят, что по еврофранку скажете? На понедельник
[Удален]  
Ivan Butko:
Ребят, что по еврофранку скажете? На понедельник
EURCHF 
Autochartist выявил следующие горизонтальные уровни и графические модели, которые совпали с его прогнозом о потенциальном движении рынка.
Были сделаны следующие предположения: 
- Прогноз с точностью до 20 пипсов
- Ключевые уровни и графические фигуры отличались на момент выявления не более, чем на 5 свечей		 
Направление:  
Время идентификации: 29-ноя-2019 19:03 EET
Цена прорыва: 1.102
Прогнозная цена: 1.1064
Прогнозные пипсы: 44
Bероятность: 63.82 %
Фигура: восходящий треугольник 
Интервал: 240 Мин 
Фигура: Сопротивление
Интервал: 240 Мин 
 
Vladimir Baskakov:
Особенно умиляют прогнозные пипсы... 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Особенно умиляют прогнозные пипсы... 

44 ? Крайне неплохо, да
 
Vladimir Baskakov:
44 ? Крайне неплохо, да

По этой паре - отлично!

 
Aleksandr Klapatyuk:

я, уже начал скупать на селл EURCHFH2

Я бы в шорт не шёл, не настроена она туда. Включите днёвку и поглядите пробойный паттерн. Там цель как минимум 1085

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы в шорт не шёл, не настроена она туда. Включите днёвку и поглядите пробойный паттерн. Там цель как минимум 1085

Эх, пунктов 30 хотя бы вниз

 

Всё, пора на выходные!

Ещё пар идёт - только снял)


[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Я уже не знаю. Все индикаторы обманывают всю неделю. пусть что будет. я задал сумму эксперту, пусть работает. что то мне кажется, сольёт он меня  

Че ты паришься, торгуй фигуры. На autochartist подпишись и три раза в день будешь по почте получать все паттерны
