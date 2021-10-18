FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 289

Закрыл позицию buy usd/jpy с убытком -3.66 откыл позицию sell usd/jpy


 

Закрыл позицию buy eur/jpy с прибылью 10.59 открыл позицию sell eur/jpy


а почему закрыл ?

и зачем открыл ?

и наверное - уже в минусе?

 

всем привет. Продолжаю держать еву в покупках.


 
свою теорию проверяю,что за вопрос, есть мат модель написанная в экселе, полностью описать почему это ТЗ написать и сюда выложить.

 
вот свежий скрин, а вы минус по средствам вообще не воспринимаете?

Что - сразу обижаться

так как ты её хочешь проверить?

я с минусами - постоянно 

 

Вчерашний двойной заход. По половине от сделок позакрывал. Остальное в БУ.


EURJPYDaily может выстрелить круто в верх и опасно с ней связываться 

EURJPYDaily

