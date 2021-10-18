FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 6

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Unicornis:

Так войти нельзя было, и я так думаю что много ДЦ стопауты по уровням засчитали, а вкусные входы признали "не рыночными". Я минуту долбил бай на фунте, потом бук умер от потока котировок ))). А так, обыкновенная для фунта мгновенная лотерея на 3 отклонения теперь и на других парах :).

Не следил 3-го за ними (спал однако). Но на втором часе у меня эксперт взял несколько позиций, которые уже отыграли, а некоторые продолжают в плюсе висеть. Да и первый час принес так-же прибыль и даже с перекрытием убыточника. Так что по большому счету даже не заметил почти этих шпилек

 

USDCAD закрыт. Sell limit 1.3700,  1.3600,  1.3550.

Jdun_CAD_3

С GBPUSD пока ничья:

GBPUSDM15ничья

 

По поводу "центовых" и "нецентовых" счетов.

Я сейчас смотрю рейтинг счетов по прибыльности и посчитал центовые счета в первой сотне лучших трейдеров на Робо. Так вот их 22 в первой сотне. 22%, можно сказать. Их легко посчитать, они оранжевым подкрашены. Предполагаю ребята завели себе центовый, разобрались в торговле и торгуют себе дальше. Зачем плодить счета, переходить со счёта на счёт? Для понта, что-ли?

Какая разница между стандартным и центовым. Малосущественная. Поэтому оценивать друг друга по названию счёта не стОит.

 
Vladimir M.:

По поводу "центовых" и "нецентовых" счетов.

Я сейчас смотрю рейтинг счетов по прибыльности и посчитал центовые счета в первой сотне лучших трейдеров на Робо. Так вот их 22 в первой сотне. 22%, можно сказать. Их легко посчитать, они оранжевым подкрашены. Предполагаю ребята завели себе центовый, разобрались в торговле и торгуют себе дальше. Зачем плодить счета, переходить со счёта на счёт? Для понта, что-ли?

Какая разница между стандартным и центовым. Малосущественная. Поэтому оценивать друг друга по названию счёта не стОит.

Разница большая.

Проверьте через год, кто останется из тех в рейтинге, кто сейчас в первой сотне. Вряд ли хоть один.

Маленький депозит, большие риски. При этом больше спред, хуже исполнение, чем на долларовых.

Центовые счета только для обкатки стратегий и для сеточников.

 
Lesorub:

Керосин, гоните!

Мы, с братвой, пригубим!!!

Тока, если лажу зашлете, череп зеленкой,  помажте....

Ай, яй, яй. Нефиг от потерпевшего требовать лишнего. 

 
Boris Gulikov:

Разница большая.

Проверьте через год, кто останется из тех в рейтинге, кто сейчас в первой сотне. Вряд ли хоть один.

Маленький депозит, большие риски. При этом больше спред, хуже исполнение, чем на долларовых.

Центовые счета только для обкатки стратегий и для сеточников.

Я вам ссылку в личку кину, на список т.к. тут реклама запрещена. Там депозиты до 30 тыс.у.е. на центовых и кучи инвесторов на этих счетах.
 
Алексей Тарабанов:

Ай, яй, яй. Нефиг от потерпевшего требовать лишнего. 

И то верно...

Не нужно нам ничего, истина дороже!!!

 
Boris Gulikov:

Разница большая.

Проверьте через год, кто останется из тех в рейтинге, кто сейчас в первой сотне. Вряд ли хоть один.

Маленький депозит, большие риски. При этом больше спред, хуже исполнение, чем на долларовых.

Центовые счета только для обкатки стратегий и для сеточников.

Неправда, в Робо торговля на центовом счете и на стандартном полностью идентична, разница только в том, что предел максимального лота в центовом счете 1 стандартный лот (100 микролотов), а в стандартном счете макс. 100 стандартных лот, все остальные условия абсолютно идентичны по всем параметрам

 
Vladimir M.:
Я вам ссылку в личку кину, на список т.к. тут реклама запрещена. Там депозиты до 30 тыс.у.е. на центовых и кучи инвесторов на этих счетах.

Так это депозиты в центах.

Самый большой центовый депозит 53152,08. То есть 531,52 доллара. Прибыльность при этом отрицательная -47,87%

Я думаю, дальше продолжать не надо про трейдеров-провайдеров этого ДЦ )))

 
Aleksandr Borodavkin:

Неправда, в Робо торговля на центовом счете и на стандартном полностью идентична, разница только в том, что предел максимального лота в центовом счете 1 стандартный лот (100 микролотов), а в стандартном счете макс. 100 стандартных лот, все остальные условия абсолютно идентичны по всем параметрам

Правда. Я понимаю о чём говорю, а Вы - нет.

Вы думаете почему серваки разные у центовых счетов и у долларовых?

Для центовых счетов используется другой софт. Более дешевый.

У Робо действительно разница (по сравнению с Альпари, например) между долларами и центами не особо ярко выражена.

Я там торговал в течение 4-х лет одновременно и на долларовых и на центовых счетах.

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