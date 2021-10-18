FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 493
Вопрос задан абсолютно верно и неверно одновременно.
Бесконечный стоп не означает, что у Тебя никогда не сработает стоп-лосс или маржин-колл.
это не бесконечный стоп
так работают спецы
но автоматизировать такое не каждому дано
Евро вниз идет на 1.1072 и затем вверх на 1.1180
Привет, ева идет в район 1,1025
Всем привет. Купил фунт ена. Цель в районе 143
EURUSD покупаю...
Как то линия у вас не правильно нарисована.)))
Евро ложится вниз на 1.1070
Да она ниже пойдет. Если вообще долгосрочно смотреть,
то в район 1,07 движется. Там есть гэп не отработанный.
Как то линия у вас не правильно нарисована.)))