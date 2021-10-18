FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 493

Martin Cheguevara:
Вопрос задан абсолютно верно и неверно одновременно.

На любом ТФ свое СКО.
ТФ это по сути замер изменения инструмента в равные промежутки времени.
Чем больше промежутки тем ближе нормальное распределение и тем выше СКО. например на недельных оно составит на eurusd около 2000 пунктов, а на часовых не более 500.

А неверен вопрос в случае если вы считаете, что какое-то ТФ будет единственно верным в расчете СКО.

И строить фактические, а не приближенные "колокола" надо как минимум за 10 летний промежуток времени.

Я бы мог много рассказывать про истины на рынке форекс, из за незнания которых кто-то уже стал алкоголиком, кто-то как Ренат скоро попадет в психушку или тоже станет алкоголиком...но это будет неуместно.

А вообще страшно наблюдать как рушатся жизни людей которые не знают по сути ничего про этот рынок...
Оно и понятно - все работает 50/50 ,в том числе и формулЕ  им. Рената , после 10-ти лет работы осознать это трудно 
 
Евро вниз идет на 1.1072 и затем вверх на 1.1180 
 
Martin Cheguevara:
Бесконечный стоп не означает, что у Тебя никогда не сработает стоп-лосс или маржин-колл.
Если Ты не понимаешь о чем я, то тебе ещё далеко до кондиции.

это не бесконечный стоп

так работают спецы

но автоматизировать такое не каждому дано

 
Alexxl2008:
Евро вниз идет на 1.1072 и затем вверх на 1.1180 

Привет, ева идет в район 1,1025

 
Евро не слишком ли быстро падает...?
 

Всем привет. Купил фунт ена. Цель в районе 143 


 
NemoomeN:
EURUSD покупаю...

Как то линия у вас не правильно нарисована.)))

 
Евро ложится вниз на 1.1070
 
Alexxl2008:
Евро ложится вниз на 1.1070

Да она ниже пойдет. Если вообще долгосрочно смотреть,

то в район 1,07 движется. Там есть гэп не отработанный.

 
Aleksandr Yakovlev:

Как то линия у вас не правильно нарисована.)))

Руки дрожжат...)))
