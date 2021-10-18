FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 357
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И Евра:
Как в аптеке...
А как же это?
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530
Месяц прошел
А как же это?
https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530
Месяц прошел
У Вас застой?
У Вас застой?
У меня нет.
На вопрос вопросом не отвечают
По фунту двойной аукцион. Цена будет и там, и там.
Где раньше - решает КУКЛ!
Всем привет! Отработка очередных палок...
Всем привет! Отработка очередных палок...
Привет! Это, конечно, большая приятность. Но как у тебя с Euro / Great Britain Pound ?
Привет! Это, конечно, большая приятность. Но как у тебя с Euro / Great Britain Pound ?
Там нет ничего интересного пока ...
Там нет ничего интересного пока ...
Спасибо, согласен. У жлоба пипс тяжелый.
Спокойно дождаться среды и посмотреть куда пойдет.)
Анализировать сейчас = время терять.