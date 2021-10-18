FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 357

И Евра:


 
Lesorub:

Как в аптеке...


А как же это?

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530

Месяц прошел

EgorKim:

А как же это?

https://www.mql5.com/ru/forum/297446/page334#comment_12306530

Месяц прошел

У Вас застой?

 
Lesorub:

У Вас застой?

У меня нет.

На вопрос вопросом не отвечают


 

По фунту двойной аукцион. Цена будет и там, и там.

Где раньше - решает КУКЛ!


 

Всем привет! Отработка очередных палок...


 
Lesorub:

Всем привет! Отработка очередных палок...


Привет! Это, конечно, большая приятность. Но как у тебя с Euro / Great Britain Pound ? 

 
Galim_V:

Привет! Это, конечно, большая приятность. Но как у тебя с Euro / Great Britain Pound ? 

Там нет ничего интересного пока ...

 
Lesorub:

Там нет ничего интересного пока ...

Спасибо, согласен. У жлоба пипс тяжелый.

 

Спокойно дождаться среды и посмотреть куда пойдет.)

Анализировать сейчас = время терять.

