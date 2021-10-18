FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 38
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Не рано?
В самый раз. Но дело ваше. И не рекомендую.
Поезд "ФУНТИК" с вагоном 1.3038 отправляется на юг.)))
Счастливого путешествия.)))
Есть и название этому безобразию "чаша" или что то вроде того. Лучше отложками вниз.)
ТР 1.1556 с Н1:
ТР 1.1556 с Н1:
Да , возможно)))
Да , возможно)))
И 1.1486 с Н4...
Как то все не по сценарию сегодня.
Все в норме! Все палки в БАЙ!
а КУКЛ дело знает...
Закупаемся по самое.
Все в норме! Все палки в БАЙ!
а КУКЛ дело знает...
Закупаемся по самое.
Так и так уже. Скоро маржи не хватит.
Поставил Алерт на 1285, а оттуда скорее всего в лонг, но посмотрю как поведёт себя цена. Сейчас находимся в канале 1285 -> 1450, и при этом имеем 2 разнонаправленных ложных пробоев