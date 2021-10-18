FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 38

Новый комментарий
 
Nikolai Krylov:
Не рано?

В самый раз. Но дело ваше. И не рекомендую.

 
Aleksandr Yakovlev:

Поезд "ФУНТИК" с вагоном 1.3038 отправляется на юг.)))

Счастливого путешествия.)))

упс

Есть и название этому безобразию "чаша" или что то вроде того. Лучше отложками вниз.)

 

ТР 1.1556 с Н1:


 
Lesorub:

ТР 1.1556 с Н1:


Да , возможно)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да , возможно)))

И 1.1486 с Н4...

 
Как то все не по сценарию сегодня.
 
Aleksandr Yakovlev:
Как то все не по сценарию сегодня.
Вот и я о том же.

Upd 20:27
Был неправ, похоже развели меня и поезд поехал на юг :)
 

Все в норме! Все палки в БАЙ!

а КУКЛ дело знает...

Закупаемся по самое.

 
Lesorub:

Все в норме! Все палки в БАЙ!

а КУКЛ дело знает...

Закупаемся по самое.

Так и так уже. Скоро маржи не хватит.

 

Поставил Алерт на 1285, а оттуда скорее всего в лонг, но посмотрю как поведёт себя цена. Сейчас находимся в канале 1285 -> 1450, и при этом имеем 2 разнонаправленных ложных пробоев


1...313233343536373839404142434445...579
Новый комментарий