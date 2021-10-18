FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 134
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»
"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.
"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что
Шутница,аднако! Это ж хто такие дипломные задаёт о предмете не известном студенту? Не иначе в платной школе интернет-трейдинга!
За такой темой по хорошему на Мосбиржу надо,а тут дипломную писать хорошо студенту медицинского ВУЗа на тему "Подростоковый онанизм в пожилом возрасте".
............Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут.......
Впрочем,рынок закрыт,переходим к делу.
1.Вопросы в массе своей,мучившие много лет назад,в настоящее время не мучают вообще,кроме нескольких,например - с 1 марта 2019-го ОС ХР и Vista отрублена от всех терминалов,спрашивается,это звериный капиталистический оскал Метаквотов(т.к. выяснилось,что МТ5 благополучно работают,а Метакам,как общеизвестно,очень хотелось торговать МТ5) или звериный капиталистический оскал Виндосов,которым очень хочется впихивать свою никудышнюю 10-ку,в сравнении с той же ХР,которая благополучно пашет без аварийного блока питания и возвращается в работу даже из синего экрана смерти.
2. У Бывалых пробелов в знаниях немного,в основном старческие провалы,но есть и принципиальные,например - когда же наконец наши терминалы подключат к реальным объёмам Currenex и другим основным электронным площадкам спота,где собственно и прокручиваются те самые ежедневные 5-7 трюликов,которые так усердно впихивают в мозги новичкам всякие менеджеры и всякие там платные гуру,где действительно имеется стакан с реальным положением спроса и предложения,где окончательно формируется котировка,транслируемая Глобексом в наши терминалы,а не на СМЕ там,не на СОТах и прочей мелочи,с оборотом в несколько десятков ярдов? А без этой инфы это не трейдинг,а интернет-трейдинг,иными словами казино.
3. Опытные трейдеры не ищут никакую инфу,они всё знают и ни во что не верят и по привычке и возрастной инерции играют свою привычную игру,громко называемую торговлей на межбанке и радуются что подсели на форекс,а не на танчики.
4. Всё чаще и чаще у мировых брокеров в РФ,таких как Альпари,Инста,Робофорекс,изымают лицензии и неуклонно приближается госрегулирование данного рынка и контроль его оборотов,а значит рынок могут "замкнуть" внутри страны российскими брокерами,бывалых интересует,как это будет выглядеть и с чем это едят,если такое произойдёт ещё при Их драгоценной жизни?
5. Далее,знают ли Метаквоты,что Бывалые называют МТ4 песочницей,а МТ5 мусорным тиковым улучшением песочницы? На самом деле не рамочно улучшенную копию 4-ки надо было пытаться продавать,а просто общепризнанную 4-ку в какой-то момент сделать платной и покупали бы те,кто ценит привычную простоту и не затейливость.
6. Как общеизвестно котира зарождается на фьючерсе и Бывалым надобно иметь и биржевую инфу для собственного анализа,так сказать,влазить глубоко в рыночные кишки,а МТшки тю-тю,не могут этого делать,в отличие от конкурентов,к примеру Ninja Trader,QUIK и подобные.
Бывалым,зачастую,приходится скачивать длинные портянки отчётов и самостоятельно систематизировать инфу в exsel. Версию МТ6 я бы купил,если бы она сохранила песочную простоту и не затейливость 4-ки,с её огромным наработанным инструментарием и в то же время предоставляла возможность брокеру подавать данные фонды и товарно-фьючерсных рынков.
....Надеюсь,Алёнка,никакой ты не финансист,а менеджер из Казани и тебе понятно о чём я написал.
Впрочем,рынок закрыт,переходим к делу.
1.Вопросы в массе своей,мучившие много лет назад,в настоящее время не мучают вообще,кроме нескольких,например - с 1 марта 2019-го ОС ХР и Vista отрублена от всех терминалов,спрашивается,это звериный капиталистический оскал Метаквотов(т.к. выяснилось,что МТ5 благополучно работают,а Метакам,как общеизвестно,очень хотелось торговать МТ5) или звериный капиталистический оскал Виндосов,которым очень хочется впихивать свою никудышнюю 10-ку,в сравнении с той же ХР,которая благополучно пашет без аварийного блока питания и возвращается в работу даже из синего экрана смерти.
2. У Бывалых пробелов в знаниях немного,в основном старческие провалы,но есть и принципиальные,например - когда же наконец наши терминалы подключат к реальным объёмам Currenex и другим основным электронным площадкам спота,где собственно и прокручиваются те самые ежедневные 5-7 трюликов,которые так усердно впихивают в мозги новичкам всякие менеджеры и всякие там платные гуру,где действительно имеется стакан с реальным положением спроса и предложения,где окончательно формируется котировка,транслируемая Глобексом в наши терминалы,а не на СМЕ там,не на СОТах и прочей мелочи,с оборотом в несколько десятков ярдов? А без этой инфы это не трейдинг,а интернет-трейдинг,иными словами казино.
3. Опытные трейдеры не ищут никакую инфу,они всё знают и ни во что не верят и по привычке и возрастной инерции играют свою привычную игру,громко называемую торговлей на межбанке и радуются что подсели на форекс,а не на танчики.
4. Всё чаще и чаще у мировых брокеров в РФ,таких как Альпари,Инста,Робофорекс,изымают лицензии и неуклонно приближается госрегулирование данного рынка и контроль его оборотов,а значит рынок могут "замкнуть" внутри страны российскими брокерами,бывалых интересует,как это будет выглядеть и с чем это едят,если такое произойдёт ещё при Их драгоценной жизни?
5. Далее,знают ли Метаквоты,что Бывалые называют МТ4 песочницей,а МТ5 мусорным тиковым улучшением песочницы? На самом деле не рамочно улучшенную копию 4-ки надо было пытаться продавать,а просто общепризнанную 4-ку в какой-то момент сделать платной и покупали бы те,кто ценит привычную простоту и не затейливость.
6. Как общеизвестно котира зарождается на фьючерсе и Бывалым надобно иметь и биржевую инфу для собственного анализа,так сказать,влазить глубоко в рыночные кишки,а МТшки тю-тю,не могут этого делать,в отличие от конкурентов,к примеру Ninja Trader,QUIK и подобные.
Бывалым,зачастую,приходится скачивать длинные портянки отчётов и самостоятельно систематизировать инфу в exsel. Версию МТ6 я бы купил,если бы она сохранила песочную простоту и не затейливость 4-ки,с её огромным наработанным инструментарием и в то же время предоставляла возможность брокеру подавать данные фонды и товарно-фьючерсных рынков.
....Надеюсь,Алёнка,никакой ты не финансист,а менеджер из Казани и тебе понятно о чём я написал.
:)))
Умеете вы отшить.
:)))
Умеете вы отшить.
От нечего делать...
https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU
От нечего делать...
https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU
Дичь бездарная, а не стратегия, при этом односторонняя. Не знаю кто автор, но по входным параметрам видно, что какой-то школьник.
Дичь бездарная, а не стратегия, при этом односторонняя. Не знаю кто автор, но по входным параметрам видно, что какой-то школьник.
Старая мартышка...
Параметры зависят от оптимизации.
Есть аналогичные, но с работой в 2 стороны одновременно, пока в одну идёт построение сетки против рынка, то по второй идёт плюс на баланс. Здесь тупо пересидка без прибыли на движении.
Есть аналогичные, но с работой в 2 стороны одновременно, пока в одну идёт построение сетки против рынка, то по второй идёт плюс на баланс. Здесь тупо пересидка без прибыли на движении.
Много чего есть.
Только счастья не приваливает людям...
И зачем торговать в обе стороны?
Много чего есть.
Только счастья не приваливает людям...
И зачем торговать в обе стороны?
А зачем пересиживать пока рынок идёт против, это-же потеря времени и дохода?