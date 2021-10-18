FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 134

Новый комментарий
 
AlenaKotova:

Хех :D Финансистка я, Дипломная на тему: "«Трейдинг как инвестирование в будущее» или «Трейдинг, игра или бизнес»

"Какое отношение вы имеете к трейдингу?" -никакого, кроме того что сейчас изучаю и собираю информацию. Мне не нужны какие-то тайны и тд. Простые вопросы, которые можно раскрыть в данной теме.

"Вы случайно не из налоговой?" - возможно да, возможно нет, кто его знает :D :D <-шутка если что

Шутница,аднако! Это ж хто такие дипломные задаёт о предмете не известном студенту? Не иначе в платной школе интернет-трейдинга!

За такой темой по хорошему на Мосбиржу надо,а тут дипломную писать хорошо студенту медицинского ВУЗа на тему "Подростоковый онанизм в пожилом возрасте".

 
AlenaKotova:
............Какие вас мучают вопросы кроме морали, денег и времени. Какие пробелы в знаниях, чего не хватает им и тд. Какие вопросы задают опытные трейдеры, какую инфу они ищут.......

Впрочем,рынок закрыт,переходим к делу.

1.Вопросы в массе своей,мучившие много лет назад,в настоящее время не мучают вообще,кроме нескольких,например - с 1 марта 2019-го ОС ХР и Vista отрублена от всех терминалов,спрашивается,это звериный капиталистический оскал Метаквотов(т.к. выяснилось,что МТ5 благополучно работают,а Метакам,как общеизвестно,очень хотелось торговать МТ5) или звериный капиталистический оскал Виндосов,которым очень хочется впихивать свою никудышнюю 10-ку,в сравнении с той же ХР,которая благополучно пашет без аварийного блока питания и возвращается в работу даже из синего экрана смерти.

2. У Бывалых пробелов в знаниях немного,в основном старческие провалы,но есть и принципиальные,например - когда же наконец наши терминалы подключат к реальным объёмам Currenex и другим основным электронным площадкам спота,где собственно и прокручиваются те самые ежедневные 5-7 трюликов,которые так усердно впихивают в мозги новичкам всякие менеджеры и всякие там платные гуру,где действительно имеется стакан с реальным положением спроса и предложения,где окончательно формируется котировка,транслируемая Глобексом в наши терминалы,а не на СМЕ там,не на СОТах и прочей мелочи,с оборотом в несколько десятков ярдов? А без этой инфы это не трейдинг,а интернет-трейдинг,иными словами казино.

3. Опытные трейдеры не ищут никакую инфу,они всё знают и ни во что не верят и по привычке и возрастной инерции играют свою привычную игру,громко называемую торговлей на межбанке и радуются что подсели на форекс,а не на танчики.

4. Всё чаще и чаще у мировых брокеров в РФ,таких как Альпари,Инста,Робофорекс,изымают лицензии и неуклонно приближается госрегулирование данного рынка и контроль его оборотов,а значит рынок могут "замкнуть" внутри страны российскими брокерами,бывалых интересует,как это будет выглядеть и с чем это едят,если такое произойдёт ещё при Их драгоценной жизни?

5. Далее,знают ли Метаквоты,что Бывалые называют МТ4 песочницей,а МТ5 мусорным тиковым улучшением песочницы? На самом деле не рамочно улучшенную копию 4-ки надо было пытаться продавать,а просто общепризнанную 4-ку в какой-то момент сделать платной и покупали бы те,кто ценит привычную простоту и не затейливость.

6. Как общеизвестно котира зарождается на фьючерсе и Бывалым надобно иметь и биржевую инфу для собственного анализа,так сказать,влазить глубоко в рыночные кишки,а МТшки тю-тю,не могут этого делать,в отличие от конкурентов,к примеру Ninja Trader,QUIK и подобные.

Бывалым,зачастую,приходится скачивать длинные портянки отчётов и самостоятельно систематизировать инфу в exsel. Версию МТ6 я бы купил,если бы она сохранила песочную простоту и не затейливость 4-ки,с её огромным наработанным инструментарием и в то же время предоставляла возможность брокеру подавать данные фонды и товарно-фьючерсных рынков.

....Надеюсь,Алёнка,никакой ты не финансист,а менеджер из Казани и тебе понятно о чём я написал.

 
Vadens:

Впрочем,рынок закрыт,переходим к делу.

1.Вопросы в массе своей,мучившие много лет назад,в настоящее время не мучают вообще,кроме нескольких,например - с 1 марта 2019-го ОС ХР и Vista отрублена от всех терминалов,спрашивается,это звериный капиталистический оскал Метаквотов(т.к. выяснилось,что МТ5 благополучно работают,а Метакам,как общеизвестно,очень хотелось торговать МТ5) или звериный капиталистический оскал Виндосов,которым очень хочется впихивать свою никудышнюю 10-ку,в сравнении с той же ХР,которая благополучно пашет без аварийного блока питания и возвращается в работу даже из синего экрана смерти.

2. У Бывалых пробелов в знаниях немного,в основном старческие провалы,но есть и принципиальные,например - когда же наконец наши терминалы подключат к реальным объёмам Currenex и другим основным электронным площадкам спота,где собственно и прокручиваются те самые ежедневные 5-7 трюликов,которые так усердно впихивают в мозги новичкам всякие менеджеры и всякие там платные гуру,где действительно имеется стакан с реальным положением спроса и предложения,где окончательно формируется котировка,транслируемая Глобексом в наши терминалы,а не на СМЕ там,не на СОТах и прочей мелочи,с оборотом в несколько десятков ярдов? А без этой инфы это не трейдинг,а интернет-трейдинг,иными словами казино.

3. Опытные трейдеры не ищут никакую инфу,они всё знают и ни во что не верят и по привычке и возрастной инерции играют свою привычную игру,громко называемую торговлей на межбанке и радуются что подсели на форекс,а не на танчики.

4. Всё чаще и чаще у мировых брокеров в РФ,таких как Альпари,Инста,Робофорекс,изымают лицензии и неуклонно приближается госрегулирование данного рынка и контроль его оборотов,а значит рынок могут "замкнуть" внутри страны российскими брокерами,бывалых интересует,как это будет выглядеть и с чем это едят,если такое произойдёт ещё при Их драгоценной жизни?

5. Далее,знают ли Метаквоты,что Бывалые называют МТ4 песочницей,а МТ5 мусорным тиковым улучшением песочницы? На самом деле не рамочно улучшенную копию 4-ки надо было пытаться продавать,а просто общепризнанную 4-ку в какой-то момент сделать платной и покупали бы те,кто ценит привычную простоту и не затейливость.

6. Как общеизвестно котира зарождается на фьючерсе и Бывалым надобно иметь и биржевую инфу для собственного анализа,так сказать,влазить глубоко в рыночные кишки,а МТшки тю-тю,не могут этого делать,в отличие от конкурентов,к примеру Ninja Trader,QUIK и подобные.

Бывалым,зачастую,приходится скачивать длинные портянки отчётов и самостоятельно систематизировать инфу в exsel. Версию МТ6 я бы купил,если бы она сохранила песочную простоту и не затейливость 4-ки,с её огромным наработанным инструментарием и в то же время предоставляла возможность брокеру подавать данные фонды и товарно-фьючерсных рынков.

....Надеюсь,Алёнка,никакой ты не финансист,а менеджер из Казани и тебе понятно о чём я написал.

:)))

Умеете вы отшить.

 
Nikolai Krylov:

:)))

Умеете вы отшить.

ну почему же отшить ? 
Каков вопрос, таков ответ.
Как говориться "вы спрашивали, мы отвечаем " ))))
p.s. тайна не раскрыта, а значит вера в простые раздачи не убита ))))
 В остальном, как говориться -работайте. ПисАть будет о чём, если приложить это всё на себя. Это я как бывший райтер говорю.
 

От нечего делать...

https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU


 
Lesorub:

От нечего делать...

https://cloud.mail.ru/public/Djoz/ftJ4oHZyU

Дичь бездарная, а не стратегия, при этом односторонняя. Не знаю кто автор, но по входным параметрам видно, что какой-то школьник.

 
Vitaly Muzichenko:

Дичь бездарная, а не стратегия, при этом односторонняя. Не знаю кто автор, но по входным параметрам видно, что какой-то школьник.

Старая мартышка...

Параметры зависят от оптимизации.

Файлы:
GoldenProfit_AUTO.ex4  22 kb
 
Lesorub:

Есть аналогичные, но с работой в 2 стороны одновременно, пока в одну идёт построение сетки против рынка, то по второй идёт плюс на баланс. Здесь тупо пересидка без прибыли на движении.

 
Vitaly Muzichenko:

Есть аналогичные, но с работой в 2 стороны одновременно, пока в одну идёт построение сетки против рынка, то по второй идёт плюс на баланс. Здесь тупо пересидка без прибыли на движении.

Много чего есть.

Только счастья не приваливает людям...


И зачем торговать в обе стороны?    

 
Lesorub:

Много чего есть.

Только счастья не приваливает людям...

И зачем торговать в обе стороны?    

А зачем пересиживать пока рынок идёт против, это-же потеря времени и дохода?

1...127128129130131132133134135136137138139140141...579
Новый комментарий