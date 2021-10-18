FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 216

Разве такое возможно?

Было в прошлую пятницу:

Lesorub, 2019.05.03 21:32

мозг не выносите!

или лосей на стопах ловить или торговать по установленному риску...



Стало седня на открытии:


В пятницу ордер был в безубытке на закрытии дня. Седня на открытии зафиксировал брокер убыток.

Первый раз с таким сталкиваюсь.

Есть смысл писать претензию?  Или свалят все на проскальзывание???

 
Попытка не пытка...что-то же ответят... может и в твою пользу...хотя вряд ли... гэп был...кто-то на них зарабатывает кто-то пролетает...я лично жду закрытия этого гэпа уже загнал на это пол депо...

Скачок на открытии

 
У меня так было и в плюс и в минус. На гепах ордер исполняется по первому имеющемуся тику и если   SL или TP оказывается внутри гепа то неважно какие у них были значения. Один раз, ордер по TP у меня  закрылся гораздо больше в плюс, чем должен был, потому что первый тик был значительно выше. В другой раз, в аналогичной ситуации  убыток по   SL оказался больше, по той же причине.

 
На выборах президента Франции (Макрона) в понедельник дикий гэп вверх на евродолларе был. Сидел с пятницы в покупках. На открытии +1200 евро словил)))
 
Сергей Криушин:

Попытка не пытка...что-то же ответят... может и в твою пользу...хотя вряд ли... гэп был...кто-то на них зарабатывает кто-то пролетает...я лично жду закрытия этого гэпа уже загнал на это пол депо...


Наверно ваш геп не заполнится
 
qwen90:
Наверно ваш геп не заполнится

хотел было уже закрыть по безубытку плюсом - опять отскочил...доллар все равно слабеет - закроет потихоньку...торопиться некуда...главное сильно не провалится...)))

 
  1. Сервер ДЦ/Брокера когда открылся и были-ли сделки связанные с Вашей позицией, когда у Вас была запрещена торговля?
  2. Есть ли разница между прошедшими сделками на сервере, и сделками отраженными на вашем счете? Если у Вас были рычаги докопаться до этой информации, то при наличии разницы вы заработаете.
  3. Имхо, тут было все честно(хотя Рена прицеплял скрины, где перед открытием с гэпом на другом источнике котировка спокойно ходила вверхвниз):
AUDUSD_gap

 
Dmitriy Forex:
Всем Привет! Профита и отличного настроения! 

В Багдаде все спокойно, блудный сын вернулся:

GBPUSDH1_bagdad

