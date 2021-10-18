FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 216
Разве такое возможно?
Было в прошлую пятницу:
Lesorub, 2019.05.03 21:32
мозг не выносите!
или лосей на стопах ловить или торговать по установленному риску...
Стало седня на открытии:
В пятницу ордер был в безубытке на закрытии дня. Седня на открытии зафиксировал брокер убыток.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Есть смысл писать претензию? Или свалят все на проскальзывание???
Попытка не пытка...что-то же ответят... может и в твою пользу...хотя вряд ли... гэп был...кто-то на них зарабатывает кто-то пролетает...я лично жду закрытия этого гэпа уже загнал на это пол депо...
У меня так было и в плюс и в минус. На гепах ордер исполняется по первому имеющемуся тику и если SL или TP оказывается внутри гепа то неважно какие у них были значения. Один раз, ордер по TP у меня закрылся гораздо больше в плюс, чем должен был, потому что первый тик был значительно выше. В другой раз, в аналогичной ситуации убыток по SL оказался больше, по той же причине.
Наверно ваш геп не заполнится
хотел было уже закрыть по безубытку плюсом - опять отскочил...доллар все равно слабеет - закроет потихоньку...торопиться некуда...главное сильно не провалится...)))
Всем Привет! Профита и отличного настроения!
В Багдаде все спокойно, блудный сын вернулся: