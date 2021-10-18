FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 534
После похода вниз на 104.5 пойдет и на 116 согласен.
Всем доброго утра.
Желаю все больших профитов на этой неделе.)
По еве сейчас можно посмотреть вход на небольшое движение
до 1,10500--1,10520.
Если будет так как на скрине, куплю.
По еве все вышло как и говорил. Ждем теперь.
IMHO наиболее интересны сейчас CAD, AUD: на обоих что-то вызревает. Канадец может вскорости жахнуть вниз, уже хвосты подметает (в любимой АКФ). AUD тоже на распутье
а пары хорошо двигавшиеся на прошлой неделе, пока излишне рискованы, большое движение не предвидится но волатильность точно будет