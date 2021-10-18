FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 534

После похода вниз на 104.5 пойдет и на 116 согласен.
 
У Йены коридор большой от 75 до 150   вижу  мутно шпильку вниз со 114 до 75, дальше будет видно .
Alexxl2008:
До 104 уже дошли?
 

Всем доброго утра.

Желаю все больших профитов на этой неделе.)

 

По еве сейчас можно посмотреть вход на небольшое движение 

до 1,10500--1,10520. 

Если будет так как на скрине, куплю.


 

По еве все вышло как и говорил. Ждем теперь.


 
Евро сейчас вниз клюнет на 1.1010 и потом наверх
 

IMHO наиболее интересны сейчас CAD, AUD: на обоих что-то вызревает. Канадец может вскорости жахнуть вниз, уже хвосты подметает (в любимой АКФ). AUD тоже на распутье

а пары хорошо двигавшиеся на прошлой неделе, пока излишне рискованы, большое движение не предвидится но волатильность точно будет

 
Из того что шевелится Фунт неплохо вверх уже идет на  1.2927 и затем разворот вниз на 1.2820 и все это сегодня
 
Закрыл еву + 3 п. 
