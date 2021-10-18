FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 510

Uladzimir Izerski:

Причин не знаю. Индикатор в подвале белая в точечку линия показывает внушительное падение йены без разворота.


Блин, йена эта. Специально выбрал по ней торговать, мол, без новостей. А тут такие выкрутасы без причины


UPD


Любопытный у вас "рабочий стол"
 

Вот и долгожданное продолжение)))


 

По фунту доливаюсь все еще. Жду продолжения. Хочется в район 26 фигуры)))


 
Чем больше людей дольется тем быстрее пойдем в район 36 фигуры)

 
Честно))) Вообсче фиолетово по большому счету. Я в БУ стою и часть позиций закрыта)))

 

Я тут еще маляху евы продал. Хочется в район 1,10000


 
Сейчас статистика по тунеядцам все твои хотелки исполнит)))

 
наберись терпения

1.19, минимум

;)

 

Вот по фунтене еще чуток долился)))


 
Александр, почему не сигналите, не паммите?
