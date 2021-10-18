FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 510
Причин не знаю. Индикатор в подвале белая в точечку линия показывает внушительное падение йены без разворота.
Блин, йена эта. Специально выбрал по ней торговать, мол, без новостей. А тут такие выкрутасы без причины
UPD
Любопытный у вас "рабочий стол"
Вот и долгожданное продолжение)))
По фунту доливаюсь все еще. Жду продолжения. Хочется в район 26 фигуры)))
Чем больше людей дольется тем быстрее пойдем в район 36 фигуры)
Честно))) Вообсче фиолетово по большому счету. Я в БУ стою и часть позиций закрыта)))
Я тут еще маляху евы продал. Хочется в район 1,10000
Сейчас статистика по тунеядцам все твои хотелки исполнит)))
По фунту доливаюсь все еще. Жду продолжения. Хочется в район 26 фигуры)))
наберись терпения
1.19, минимум
;)
Вот по фунтене еще чуток долился)))
