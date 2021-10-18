FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 122

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Nikolai Krylov:
Привет.
А можно и мне в личку стейт где разгон с 42? :)

Попозжа.

 
Nikolai Krylov:
Не надоела ещё последняя покупка по Луню?

А что, нервишек не хватает?


 
Lesorub:
Понял, а то я подумал что вы в двоем с КУКЛом стартанули :)
 

Лесоруб, у вас отложка по Луню с 1.13352 на продаже ещё актуальна ?

 
Vladimir Sadov:

Лесоруб, у вас отложка по Луню с 1.13352 на продаже ещё актуальна ?

Чет такого не помню... Там баи до 1.3429. Это помню...

Картинку покаж.     Мож текущий профит мозг затуманил...

 
Lesorub:

Чет такого не помню... Там баи до 1.3429. Это помню...

Картинку покаж.     Мож текущий профит мозг затуманил...

 
Vladimir Sadov:

всё понял, спасибо, разобрался .

А как вариант, от сюда можно зайти? с малым лотом, и где тейк поставить ?

 

Я только вчера начал, по малясь в Фибо вникать, разбираться.

Ещё многое не понятно .

 
Vladimir Sadov:

Я только вчера начал, по малясь в Фибо вникать, разбираться.

Ещё многое не понятно .

Фибо - это только линейка.

Мерю фибо разворот от палок и будущий ТР.

Зачем лезти в сомнительный селл, когда баи не отработаны???

 
Lesorub:

   Мож текущий профит мозг затуманил...

Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)

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