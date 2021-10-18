FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 122
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Привет.
Попозжа.
Не надоела ещё последняя покупка по Луню?
А что, нервишек не хватает?
Лесоруб, у вас отложка по Луню с 1.13352 на продаже ещё актуальна ?
Лесоруб, у вас отложка по Луню с 1.13352 на продаже ещё актуальна ?
Чет такого не помню... Там баи до 1.3429. Это помню...
Картинку покаж. Мож текущий профит мозг затуманил...
Чет такого не помню... Там баи до 1.3429. Это помню...
Картинку покаж. Мож текущий профит мозг затуманил...
всё понял, спасибо, разобрался .
А как вариант, от сюда можно зайти? с малым лотом, и где тейк поставить ?
Я только вчера начал, по малясь в Фибо вникать, разбираться.
Ещё многое не понятно .
Я только вчера начал, по малясь в Фибо вникать, разбираться.
Ещё многое не понятно .
Фибо - это только линейка.
Мерю фибо разворот от палок и будущий ТР.
Зачем лезти в сомнительный селл, когда баи не отработаны???
Мож текущий профит мозг затуманил...
Это по каким парам золотые горы? Может и нам направление покажите ;)