FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 137

Новый комментарий
 
Дмитрий:

А ты вообще торгуешь или нет?

Ну, ордера открываешь? Или только разметка графика?

Курсы наверно какие-то заумные проходит... вот и тренируется...чартист-чертист...расставляет все по полочкам - кому как хочешь так и понимай его ребусы...))

 

Седня ставка, завтра Луна...

А палки - вот они...   

 

Чиф:

Снос стопов на новостях и в гору. Евра соответственно...
 

Погнали наши городских ...


 

Идеальная точка входа.


 

И еще 1.


 
Неплохо так зеленый обвалился ко всем валютам почти.
 
Konstantin Nikitin:
Неплохо так зеленый обвалился ко всем валютам почти.

Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.

Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!

То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.


Попутно:


 
Lesorub:

Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.

Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!

То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.


Попутно:


кто не рискует - тот не живет...разумный риск всегда = удача...

 
Lesorub:

Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.

Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!

То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.


Попутно:


Добрый вечер. Ближайшая нижняя по евро рельсовая цель уже в районе 1.11?

1...130131132133134135136137138139140141142143144...579
Новый комментарий