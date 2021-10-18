FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 137
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А ты вообще торгуешь или нет?
Ну, ордера открываешь? Или только разметка графика?
Курсы наверно какие-то заумные проходит... вот и тренируется...чартист-чертист...расставляет все по полочкам - кому как хочешь так и понимай его ребусы...))
Седня ставка, завтра Луна...
А палки - вот они...
Чиф:
Снос стопов на новостях и в гору. Евра соответственно...
Погнали наши городских ...
Идеальная точка входа.
И еще 1.
Неплохо так зеленый обвалился ко всем валютам почти.
Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.
Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!
То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.
Попутно:
Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.
Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!
То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.
Попутно:
кто не рискует - тот не живет...разумный риск всегда = удача...
Это не обвал, это втюхивание народу лажи... Загон в противоход.
Основание: бай сигнал на индексе с Н4 !!!
То же самое на луне. Есть сигнал, есть ТР, есть загон в противоход.
Попутно:
Добрый вечер. Ближайшая нижняя по евро рельсовая цель уже в районе 1.11?