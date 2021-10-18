FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 374

Александр, ставь лок ордера.половину счета снесет при движении вверх на 40 пунктов. В 11-11 флет по евро заканчивается
 
И уровень маржи ниже 700 не опускай,а лучше 1000
Alexxl2008:
Александр, ставь лок ордера.половину счета снесет при движении вверх на 40 пунктов. В 11-11 флет по евро заканчивается

Защита стоит! опасное дело - сегодня рисковать . хочу проверить индикаторы - врут или нет

Рисковать - так рисковать EURUSDH2 

EURUSDH2

риск

Aleksandr Klapatyuk:

Рисковать - так рисковать EURUSDH2 


немного сливаю

Снимок 

 
Поставь индикатор, может поможет увидеть максимум дня
ну я и по рисковал 12000 рублей

EURUSDH2

Снимок

 
На прошлой неделе тоже рискнул,взял у соседки пенсию 15 тыс руб и умножил в 4 раза с таким же уровнем маржи 100-300.Отдал ей 30 тыс  ну и себя не обидел.Возникла очередь инвесторов  на 9 млн.рублей.Отбиваюсь пока ….
 
Alexxl2008:
На прошлой неделе тоже рискнул,взял у соседки пенсию 15 тыс руб и умножил в 4 раза с таким же уровнем маржи 100-300.Отдал ей 30 тыс  ну и себя не обидел.Возникла очередь инвесторов  на 9 млн.рублей.Отбиваюсь пока ….
Что это за трэш?
 
Yevhenii Levchenko:
Что это за трэш?
Сама раскрутка небылицей. 
Я не утверждаю... ))
