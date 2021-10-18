FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 374
Александр, ставь лок ордера.половину счета снесет при движении вверх на 40 пунктов. В 11-11 флет по евро заканчивается
Защита стоит! опасное дело - сегодня рисковать . хочу проверить индикаторы - врут или нет
Рисковать - так рисковать EURUSDH2
немного сливаю
ну я и по рисковал 12000 рублей
На прошлой неделе тоже рискнул,взял у соседки пенсию 15 тыс руб и умножил в 4 раза с таким же уровнем маржи 100-300.Отдал ей 30 тыс ну и себя не обидел.Возникла очередь инвесторов на 9 млн.рублей.Отбиваюсь пока ….
Что это за трэш?