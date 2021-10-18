FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 380

Всем привет уважаемые форумчане. Евра находится в боковом канале.

Есть 3 варианта как взять профит. Это внутри канала, либо после выхода на верх из канала

сверху п. на 30 и теста канала сверху либо тоже самое но снизу.

 
Aleksandr Yakovlev:

По зелененькой...

[Удален]  
sterva:

По зелененькой...

Это - же ваша любимая пара?

если я, не ошибаюсь?

--- думаю - вы сейчас в плюсе - чего от души желаю!!!

 
Aleksandr Klapatyuk:

Спасибо.

Это всеми "любимая" пара.

Думаю трудно найти пару, по которой больше народу слилось.)

p.s Пока в + чего и Вам желаю.
 
Евро вниз хорошо смотрит на 1.027 .Редкий 2 летний график приложил.
Файлы:
020_EUR.JPG  97 kb
 
Быстрая пара AUDNZD идет вверх на 1.1167 и затем вниз еще быстрее на 1.0274.Более медленный канадец тоже вверх на 1.3558.
 

Опять непутевая пятница..... пора вводить четырехдневку.

 

 
vaz:

Опять непутевая пятница..... пора вводить четырехдневку.

 

День как день. Ничего особенного. Все штатно.

 
Aleksandr Yakovlev:

День как день. Ничего особенного. Все штатно.

Посмотрим на выступление Пауля в 17-00 какая штатная ситуация будет )))

 
Lesorub:

Все верно...


Замечательный совет по Евре))). Спасибо. Жду т.р.

А вот енку проворонила( 

