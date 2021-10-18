FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 380
Всем привет уважаемые форумчане. Евра находится в боковом канале.
Есть 3 варианта как взять профит. Это внутри канала, либо после выхода на верх из канала
сверху п. на 30 и теста канала сверху либо тоже самое но снизу.
По зелененькой...
По зелененькой...
Это - же ваша любимая пара?
если я, не ошибаюсь?
--- думаю - вы сейчас в плюсе - чего от души желаю!!!
Спасибо.
Это всеми "любимая" пара.
Думаю трудно найти пару, по которой больше народу слилось.)p.s Пока в + чего и Вам желаю.
Опять непутевая пятница..... пора вводить четырехдневку.
День как день. Ничего особенного. Все штатно.
Посмотрим на выступление Пауля в 17-00 какая штатная ситуация будет )))
Все верно...
Замечательный совет по Евре))). Спасибо. Жду т.р.
А вот енку проворонила(