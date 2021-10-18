FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 544
выжившие есть ? :-)
решил что от добра-добра не ищут и закрыл евро, франк и кенгуру...
Часть счетов в коме
Сегодня отторговал евро/долл. Закрыл ожидая откат и поставил лимитник. Отката не было и цена убежала без меня. Ну хоть что-то, да взял. Глянул статистику, это была 3-я сделка по этой паре за год. Не торгую Я мажоры.
Хоть какое-то движение, не то что на той неделе
Это нехорошие движения, лучше не спеша, чем так.
На флэте не заработаешь
Зависит от системы.
У меня вот таких лимиток сегодня осталось пол-терминала, а на медленном росте они срабатывают, потому что есть откаты. Закрыто всё, но с малыми плюсами
Понедельник день не торговый, но экономический календарь своё дело сделал - соблазнил поторговать
наверное, можно немного по торговать - начну скупать вниз AUDCADH2
Продавай chfjpy
до какого уровня
до какого уровня