FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 544

выжившие есть ? :-)

решил что от добра-добра не ищут и закрыл евро, франк и кенгуру...

 
Maxim Kuznetsov:

Часть счетов в коме

 
Maxim Kuznetsov:

Сегодня отторговал евро/долл. Закрыл ожидая откат и поставил лимитник. Отката не было и цена убежала без меня. Ну хоть что-то, да взял. Глянул статистику, это была 3-я сделка по этой паре за год. Не торгую Я мажоры.

[Удален]  
Хоть какое-то движение, не то что на той неделе
 
Vladimir Baskakov:
Хоть какое-то движение, не то что на той неделе

Это нехорошие движения, лучше не спеша, чем так.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Это нехорошие движения, лучше не спеша, чем так.

На флэте не заработаешь
 
Vladimir Baskakov:
На флэте не заработаешь

Зависит от системы.

У меня вот таких лимиток сегодня осталось пол-терминала, а на медленном росте они срабатывают, потому что есть откаты. Закрыто всё, но с малыми плюсами


Понедельник день не торговый, но экономический календарь своё дело сделал - соблазнил поторговать 

[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

наверное, можно немного по торговать - начну скупать вниз AUDCADH2


Продавай chfjpy
 
Vladimir Baskakov:
Продавай chfjpy

до какого уровня

[Удален]  
Ivan Butko:

до какого уровня

109
