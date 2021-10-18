FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 115
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Первая цель 1.1475. Вторая цель 1.1545-.1.1563
Первая цель 1.1475. Вторая цель 1.1545-.1.1563
Пока не дойдёт до 1420, то рановато о чём-то говорить.
Это писал, когда цена была 1350
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Vitaly Muzichenko, 2019.02.25 23:12
Судя по паттернам на Н4 и Д1, то намечается движение вверх, но пока вижу всего на 70 пп., а дальше будет видно куда дальше. Вообще, не люблю евро, она не предсказуема
Пока не дойдёт до 1420, то рановато о чём-то говорить.
Это писал, когда цена была 1350
Все в ваших руках)))
Все в ваших руках)))
Человек - позитивчик)))
По жизни всегда надо быть позитивчиком. Особенно в рынке.
Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)
Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)
Да, прикольно!)))
Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)
с точки зрения поиграть в войнушки?
Нет, поржать на пустом месте :)
с точки зрения поиграть в войнушки?
Не, он имеет ввиду вообще. Позитив. Всегда с хорошим настроением.