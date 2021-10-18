FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 115

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Первая цель 1.1475. Вторая цель 1.1545-.1.1563


 
Aleksandr Yakovlev:

Первая цель 1.1475. Вторая цель 1.1545-.1.1563

Пока не дойдёт до 1420, то рановато о чём-то говорить.

Это писал, когда цена была 1350

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019

Vitaly Muzichenko, 2019.02.25 23:12

Судя по паттернам на Н4 и Д1, то намечается движение вверх, но пока вижу всего на 70 пп., а дальше будет видно куда дальше. Вообще, не люблю евро, она не предсказуема

 
Vitaly Muzichenko:

Пока не дойдёт до 1420, то рановато о чём-то говорить.

Это писал, когда цена была 1350

Все в ваших руках)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Все в ваших руках)))

Человек - позитивчик)))

 
По жизни всегда надо быть позитивчиком. Особенно в рынке.
 
Aleksandr Yakovlev:
По жизни всегда надо быть позитивчиком. Особенно в рынке.

Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)


 
Vitaly Muzichenko:

Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)


Да, прикольно!)))

 
Vitaly Muzichenko:

Ну тогда немного позитива, дети пошли в меня, особенно старшая)

с точки зрения поиграть в войнушки?
 
Renat Akhtyamov:
с точки зрения поиграть в войнушки?

Нет, поржать на пустом месте :)

 
Renat Akhtyamov:
с точки зрения поиграть в войнушки?

Не, он имеет ввиду вообще. Позитив. Всегда с хорошим настроением.

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