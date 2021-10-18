FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 413

Хорошо нагнули британца, как раз что бы удобно было тарить)))
 
Aleksandr Klapatyuk:

что то - вниз собирается GBPUSDDaily

 

Будет еще удобнее)

 
будет до тех пор падать, пока не продастся

потому лучше подождать до завтра, как минимум, ситуация не понятная, среда - день тройного свопа...

 
На парочку валют франка с йеной отреагировал так, что до 16.00 по нашему времени как видимо и по терминальному мт4 цена может пойти к подъему, а предпосылки к росту нынче по указанному графику взял из величин объемов с числами приближенными к 700 или как от них в прошлом и нынешнем шло все время падение 693-698-692 и в заключении 697, тогда для меня эти цифры объемов воспринялись как наибольшая вероятность от последнего красного значения двигаться с предназначением быков.  

Aleksandr Klapatyuk:

на фото у вас франк

Да исправил не правильно написанное, хорошо есть возможность править, ну а прибыль прикрыл уже, спасибо за подсказку. На покупку благоприятствовал на паре франка/йены хорошо и нижний уровень наверное по прохождению сессий(индюк с рамками сессий сделал себе только с горизонтальными линиями) с повторением отскакивания от цены 108.03 как уровня поддержки на 15 минутах. 


 

Всем привет. Фунт закрепился. Едем на север до 1,2500-1,2520


 
Так как торгую на форексе по стратегии с нахождением округленных значений цены на четырехзнаке с окончанием на сотые, десятые доли или с окончанием на пятерку открытия или закрытия свечей, то представляю такое движение на паре NZD/CHF с возможностью в течении новой торговой недели с склонностью к подъему цены, потому что снизу были две величины закрытие 0.6200 и открытие 0.6205 недельных двух подряд свечей в чем можно убедиться наведением на них мышкой. Если переключиться на дневной график, то округленная цена вышеописанного чередуется по нижним ее местам также на ближайших пройденных свечах, что означает лично для меня рыночную привилегию северному направлению и теперь осталось дождаться только открытия рынка.  
 
Экзотические пары тоже можно брать в расчет торговых операций, если на них сложилась благоприятная ситуация для открытия сделок, поэтому на USD/DKK есть вероятность пусть и в такой первый торговый день тяжелого понедельника, но с склонностью падения цены. Сопоставил же прогноз к южному преодолению пути по чистому дневному графику данной пары валют, где отношусь к свечному анализу от предпоследней свечи белой с примерно одинаковыми тенями с обоих сторон, как наибольшей вероятности пойти сегодня на понижение цены.
 
Опять вернусь к объяснению как я анализирую график 4 часовой с объемами или с их значениями чисел, которые отображаются в нижнем окне или как его трейдеры иногда называют подвалом. Прогнозом движения цены будет вероятность повышения курса на паре новозеландца с долларом, а за основу возможностей предполагаемого роста тут берутся такие цифры близкие с небольшой разницей в числах с предпоследней величиной 530 и если раньше после объема 528 шли подряд несколько медвежьих снижения как и на объеме 534, то скорее всего от значения уже 583 должно быть откаточное проявление быков.
Konstantin Lebedev:
Экзотические пары тоже можно брать в расчет торговых операций, если на них сложилась благоприятная ситуация для открытия сделок, поэтому на USD/DKK есть вероятность пусть и в такой первый торговый день тяжелого понедельника, но с склонностью падения цены. Сопоставил же прогноз к южному преодолению пути по чистому дневному графику данной пары валют, где отношусь к свечному анализу от предпоследней свечи белой с примерно одинаковыми тенями с обоих сторон, как наибольшей вероятности пойти сегодня на понижение цены.

Эта пара зеркало eurusd
