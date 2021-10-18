FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 554

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:
Шо оно твориться на рынке, неужто пятница 13 так сказывается. 

Просто у британцев выборы. Торговать в такие дни фунтом - не жалеть своих денег.

 
Uladzimir Izerski:

Просто у британцев выборы. Торговать в такие дни фунтом - не жалеть своих денег.

Выборы а гэп ровно на смене дня))) Как бы не повод котир погонять да бабла на новый год сварить, посмотрим, если провалят ниже вчерашнего дня,... ну мож и не, тогда по фундаменту... выборы бла бла)

 
Evgeniy Kvasov:

Выборы а гэп ровно на смене дня))) Как бы не повод котир погонять да бабла на новый год сварить, посмотрим, если провалят ниже вчерашнего дня,... ну мож и не, тогда по фундаменту... выборы бла бла)

Да  уж?!)))

МогЁте рассуждать.)

 
Uladzimir Izerski:

Да  уж?!)))

МогЁте рассуждать.)

Ну да)) Тут много таких)  Лишь бы не во вред депозиту. А-то мы то предполагаем, а рынок слушает да ест)))))))

 
Австралиец вниз смотрит на 0.6730 ,зашел может сегодня дойдет
 
Alexxl2008:
Австралиец вниз смотрит на 0.6730 ,зашел может сегодня дойдет

Хорошо смотрит) Поддержу, но конечно с мм

 

Всем привет. По фунту открыл селл. Половину позиции закрыл и перевел остальную в БУ.

Хочется движения вниз.


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. По фунту открыл селл. Половину позиции закрыл и перевел остальную в БУ.

Хочется движения вниз.

Всем хочется) Я зачем-то отшортил фуй, подожду немного, если будет -20пп, то сделаю хедж, а там видно будет, что-то не смотрит он вниз ну никак - поспешил.

 
Vitaly Muzichenko:

Всем хочется) Я зачем-то отшортил фуй, подожду немного, если будет -20пп, то сделаю хедж, а там видно будет, что-то не смотрит он вниз ну никак - поспешил.

))))))))

 
Извиняюсь перепутал графики ВЫ правы , Фунт идет хорошо вниз на 1.2450, уровень 1.3049 можем увидеть сегодня.
1...547548549550551552553554555556557558559560561...579
Новый комментарий