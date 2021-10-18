FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 554
Шо оно твориться на рынке, неужто пятница 13 так сказывается.
Просто у британцев выборы. Торговать в такие дни фунтом - не жалеть своих денег.
Выборы а гэп ровно на смене дня))) Как бы не повод котир погонять да бабла на новый год сварить, посмотрим, если провалят ниже вчерашнего дня,... ну мож и не, тогда по фундаменту... выборы бла бла)
Да уж?!)))
МогЁте рассуждать.)
Ну да)) Тут много таких) Лишь бы не во вред депозиту. А-то мы то предполагаем, а рынок слушает да ест)))))))
Австралиец вниз смотрит на 0.6730 ,зашел может сегодня дойдет
Хорошо смотрит) Поддержу, но конечно с мм
Всем привет. По фунту открыл селл. Половину позиции закрыл и перевел остальную в БУ.
Хочется движения вниз.
Всем хочется) Я зачем-то отшортил фуй, подожду немного, если будет -20пп, то сделаю хедж, а там видно будет, что-то не смотрит он вниз ну никак - поспешил.
))))))))