FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 353
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
думаю здесь - нет людей с большими деньгами.
большие деньги - работают на производителя на реальном производстве
Честное слово... последнее время в виду изменившегося фокуса интересов, редко стала бывать здесь, вокруг вроде все взрослые люди, а ведете себя как дети - игры какие-то. Здесь реальные деньги - какие могут быть игры? Если нужен тотализатор - сходите в казино, на скачки, сделайте ставки на спорт.
Некоторое время назад предлагала всем свой вариант развития ситуации по любому доступному мне инструменту, так большинство промолчали. Если все и всё знаете то что же не в профите?
Честное слово... последнее время в виду изменившегося фокуса интересов, редко стала бывать здесь, вокруг вроде все взрослые люди, а ведете себя как дети - игры какие-то. Здесь реальные деньги - какие могут быть игры? Если нужен тотализатор - сходите в казино, на скачки, сделайте ставки на спорт.
Некоторое время назад предлагала всем свой вариант развития ситуации по любому доступному мне инструменту, так большинство промолчали. Если все и всё знаете то что же не в профите?
А по XAUUSD что скажите?
По Голду расскажу свое видение позже по-возможности.
Я ничего такого нигде не говорила и вы поняли не верно - только реал.
Честное слово... последнее время в виду изменившегося фокуса интересов, редко стала бывать здесь, вокруг вроде все взрослые люди, а ведете себя как дети - игры какие-то. Здесь реальные деньги - какие могут быть игры? Если нужен тотализатор - сходите в казино, на скачки, сделайте ставки на спорт.
Некоторое время назад предлагала всем свой вариант развития ситуации по любому доступному мне инструменту, так большинство промолчали. Если все и всё знаете то что же не в профите?
По AUD/JPY какое по вашему мнению, развитие событий ?
У меня робот открыл на покупку - сидим с ним сейчас в просадке.
По Голду расскажу свое видение позже по-возможности.
А по XAUUSD что скажите?
Давайте так, я не занимаюсь ни прогнозированием, ни предсказанием, просто даю разметку по нашему алгоритму, легенда к линиям есть на стене. Пользуясь легендой приходим к выводам самостоятельно. П равильно или нет - время рассудит.
GOLD - в настоящий момент, я ожидаю рост к 1487,70. Поскольку цена золота в долларах, разумно предположить, что она в большинстве случаев будет напрямую зависеть от индекса доллара, следовательно обязательно обращать внимание на то что происходит с индексом доллара.
DX - в настоящий момент боковик с преобладанием понижательной тенденции.
Я ничего такого нигде не говорила и вы поняли не верно - только реал.
Давайте так, я не занимаюсь ни прогнозированием, ни предсказанием, просто даю разметку по нашему алгоритму, легенда к линиям есть на стене. Пользуясь легендой приходим к выводам самостоятельно. П равильно или нет - время рассудит.
Да знаю, вы сказали об этом.
GOLD - в настоящий момент, я ожидаю рост к 1487,70. Поскольку цена золота в долларах, разумно предположить, что она в большинстве случаев будет напрямую зависеть от индекса доллара, следовательно обязательно обращать внимание на то что происходит с индексом доллара.
DX - в настоящий момент боковик с преобладанием понижательной тенденции.