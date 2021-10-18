FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 353

Aleksandr Klapatyuk:

думаю здесь - нет людей с большими деньгами.

большие деньги - работают на производителя на реальном производстве 

Совершенно не корректно судить о всех по себе. И что такое большие деньги - понятие весьма относительное, чем их больше тем дальше отодвигается понятие большие деньги...
 

Честное слово... последнее время в виду изменившегося фокуса интересов, редко стала бывать здесь, вокруг вроде все взрослые люди, а ведете себя как дети - игры какие-то. Здесь реальные деньги - какие могут быть игры? Если нужен тотализатор - сходите в казино, на скачки, сделайте ставки на спорт. 

Некоторое время назад предлагала всем свой вариант развития ситуации по любому доступному мне инструменту, так большинство промолчали. Если все и всё знаете то что же не в профите?

 
Anzhela Sityaeva:

А по XAUUSD что скажите?

Если я вас правильно понял вы сказали что вы пока реалними денгами не торгуете так?
 
По Голду расскажу свое видение позже по-возможности.

Я ничего такого нигде не говорила и вы поняли не верно - только реал.

 
Anzhela Sityaeva:

По AUD/JPY какое по вашему мнению, развитие событий ?

 У меня робот открыл на покупку - сидим с ним сейчас в просадке.

 
Спасибо, буду ждать
 
Фаррух Солиев:
Давайте так, я не занимаюсь ни прогнозированием, ни предсказанием, просто даю разметку по нашему алгоритму, легенда к линиям есть на стене. Пользуясь легендой приходим к выводам самостоятельно. П равильно или нет - время рассудит.

GOLD - в настоящий момент, я ожидаю рост к 1487,70. Поскольку цена золота в долларах, разумно предположить, что она в большинстве случаев будет напрямую зависеть от индекса доллара, следовательно обязательно обращать внимание на то что происходит с индексом доллара.

DX - в настоящий момент боковик с преобладанием понижательной тенденции.

DX

GOLD

 
Аха, извиняюсь. Я читал историю несколько 10 страниц, не нашёл. Не помню почему у меня был такой вывод.
 
Да знаю, вы сказали об этом.

 
Благодарю за старания и внимания. Обязательно буду учитывать вашу разметку.
