FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 166
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Далось вам это ауди?
Как раз 7106 и была цель.
График это данные, но эти данные линейны или нет? Ответ найден. Но обо всём по порядку
Ps. рост eur usd на 50 пипов по 4 знаку.....
Занятный индикатор, очень свежо.
почему pi не 3.14, чей код?
Н-3 , просматривается фигура ТА " голова плечи" , синий канал " контрольные" по хай-экстремумам , волновая на м-15, импульс сформирован 04 апр. и последующие движения в диапазоне этого дня ( область выделена зеленым), 1209 S\R.
Н-3 , просматривается фигура ТА " голова плечи" , синий канал " контрольные" по хай-экстремумам , волновая на м-15, импульс сформирован 04 апр. и последующие движения в диапазоне этого дня ( область выделена зеленым), 1209 S\R.
Не кури много дури!
Когда сильно вкуриваешь,тогда и померещится голова без туловища,драконы китайские,вороны чёрные............
Кури немного для хорошего настроения,типа разворотный 2х свечной экшен,когда первая свеча на объёме,доджи на объёме,значит следующая свеча будет без объёма в обратку........
Лёгкая дурь проста и понятна и хорошо объясняет поведение участников торгов.
Пара торгуется у "границы" коррекционного канала .
Не кури много дури!
Когда сильно вкуриваешь,тогда и померещится голова без туловища,драконы китайские,вороны чёрные............
Кури немного для хорошего настроения,типа разворотный 2х свечной экшен,когда первая свеча на объёме,доджи на объёме,значит следующая свеча будет без объёма в обратку........
Лёгкая дурь проста и понятна и хорошо объясняет поведение участников торгов .
Сп-бо за с-вет.
Сигнал, сделка... Всем привет!!!
Ага...