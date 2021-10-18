FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 166

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Всего неделя. Будем расти. Проверим? 
 

Далось вам это ауди?

Как раз 7106 и была цель.

 
ORACLE11111:

График это данные, но эти данные линейны или нет? Ответ найден. Но обо всём по порядку 

Ps. рост eur usd на 50 пипов по 4 знаку.....

Занятный индикатор, очень свежо.

почему pi не 3.14, чей код?

 

Н-3 , просматривается фигура ТА " голова плечи" , синий канал " контрольные" по хай-экстремумам , волновая на м-15, импульс сформирован 04 апр. и последующие движения в диапазоне этого дня ( область выделена зеленым),   1209 S\R.

 
Veniamin Skrepkov:

Н-3 , просматривается фигура ТА " голова плечи" , синий канал " контрольные" по хай-экстремумам , волновая на м-15, импульс сформирован 04 апр. и последующие движения в диапазоне этого дня ( область выделена зеленым),   1209 S\R.

Не кури много дури!

Когда сильно вкуриваешь,тогда и померещится голова без туловища,драконы китайские,вороны чёрные............

Кури немного для хорошего настроения,типа разворотный 2х свечной экшен,когда первая свеча на объёме,доджи на объёме,значит следующая свеча будет без объёма в обратку........

Лёгкая дурь проста и понятна и хорошо объясняет поведение участников торгов.

 

Пара торгуется у "границы" коррекционного канала .

 
Vadens:

Не кури много дури!

Когда сильно вкуриваешь,тогда и померещится голова без туловища,драконы китайские,вороны чёрные............

Кури немного для хорошего настроения,типа разворотный 2х свечной экшен,когда первая свеча на объёме,доджи на объёме,значит следующая свеча будет без объёма в обратку........

Лёгкая дурь проста и понятна и хорошо объясняет поведение участников торгов .

   Сп-бо  за с-вет.

 

Сигнал, сделка... Всем привет!!!


 
Всем привет! Всем без исключения профита! Не люблю понедельник во всех его проявлениях, всё что вижу это вот такая картина.
 

Ага...


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