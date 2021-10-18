FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 244
Народ хоть общаться начал))
так как сегодня Четверг
а в Четверг меня всегда сливают.
прогноз такой -
я купил EURUSD. я купил EURJPY. я купил GBPUSD - это значит что всё надо продавать
Извините, если вас по четвергам "сливают", может быть дело в неверном направлении позиций и слишком больших рисках, которые конечно соответствуют желаниям, но не соответствуют тому что может дать рынок? Судя по вашим скринам, вы уделили не мало времени теханализу, может быть пора в серьез подумать об управлении рисками, и о способах защиты? Как защищены ваши позиции? На сколько я понимаю, задача в трейдинге №1 - не терять, если она будет успешно реализована, задача №2 - получение прибыли будет решаться много проще...
Слишком высокие риски начинают мешать принимать адекватные решения из-за страха потери, маленькие риски расхолаживают и начинаешь несерьезно относиться к сделке, что тоже ведет к неадекватным решениям. Нужен разумный баланс...
UPD: про индикаторы, наверное вам известен факт, что все они есть производная цены, т.е. впереди цена, позади информация (да еще и усредненная) от индикатора, а прибыль может дать не прошлое, а будущее движение цены, именно цены а не показания индикаторов. Индикаторы хороши для исследования прошлого, но не будущего...
Да нет всё нормально - я пока ещё в плюсе
есть сигнал на покупку EURJPYM30
EURUSDM30 слабенький сигнал на покупку
GBPUSDM30 держится сигнал на продажу