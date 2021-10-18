FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 244

Народ хоть общаться начал))
Главное в общении не упоминать запрещеный софт на буквуN)
 
И вам - Здравствуйте!
 
Всем хорошего дня! У кого ни-будь есть более менее достоверное понимание чего ждать, сегодня или в ближайшие дни, от "Выборы в Европейский парламент", как отреагирует рынок, в частности европейские валюты?
так как сегодня Четверг 

а в Четверг меня всегда сливают.

прогноз такой -

я купил  EURUSD. я купил EURJPY. я купил GBPUSD - это значит что всё надо продавать

Alpari MT5


 

Извините, если вас по четвергам "сливают", может быть дело в неверном направлении позиций и слишком больших рисках, которые конечно соответствуют желаниям, но не соответствуют тому что может дать рынок? Судя по вашим скринам, вы уделили не мало времени теханализу, может быть пора в серьез подумать об управлении рисками, и о способах защиты? Как защищены ваши позиции? На сколько я понимаю, задача в трейдинге №1 - не терять, если она будет успешно реализована, задача №2 - получение прибыли будет решаться много проще...

Слишком высокие риски начинают мешать принимать адекватные решения из-за страха потери, маленькие риски расхолаживают и начинаешь несерьезно относиться к сделке, что тоже ведет к неадекватным решениям. Нужен разумный баланс...

UPD: про индикаторы, наверное вам известен факт, что все они есть производная цены, т.е. впереди цена, позади информация (да еще и усредненная) от индикатора, а прибыль может дать не прошлое, а будущее движение цены, именно цены а не показания индикаторов. Индикаторы хороши для исследования прошлого, но не будущего...

Да нет всё нормально - я пока ещё в плюсе

есть сигнал на покупку EURJPYM30

EURJPYM30

EURUSDM30 слабенький сигнал на покупку

EURUSDM30

GBPUSDM30 держится сигнал на продажу

GBPUSDM30

