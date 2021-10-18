FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 50

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Renat Akhtyamov:

да я не про то

просто был тут Ишим, завсегдатай, и потерялся...

тоже, теоретик был крутой..

а надо быть практиком

идеи не нужны

нужны цифры и факты, как бэ

К моей радости я не завсегдай. Сейчас такой период что есть свободное время,все устроены,команда работает.И тут мне взбрело в голову поделиться знаниями) Скажу откровенно я уже об этом пожалел)  Так что если и исчезну с форума,то только себе на радость) Хорошей вам торговой недели  Renat.

 
wall_street21m:

К моей радости я не завсегдай. Сейчас такой период что есть свободное время,все устроены,команда работает.И тут мне взбрело в голову поделиться знаниями) Скажу откровенно я уже об этом пожалел)  Так что если и исчезну с форума,то только себе на радость) Хорошей вам торговой недели  Renat.

мне например интересны Ваши посты, продолжайте.

 
Renat Akhtyamov:

Период тестирования маленький, поэтому.

Торгуется противотренд, как я понял.

А теперь накинь веер на этот скрин, в его левую часть и попробуй спрогнозировать исход такой торговли.

И с огромной уверенностью я тебе скажу, что там вкладывались и соответственно рынок высосал из клиента огромные деньги, причем клиент покупал сетью в противотренд.


Ренка,как ты всё классно сромантизировал! По голому графику МТ-шного разводилова и клиента увидел и его бабло и что он сетью покупал,да ещё и противотренд.

Ааааа,понял! У тебя родной брат работает статистом на Курренекс,а родная тетя ведущим менеджером на СМЕ. Её из-за шотдауна выгнали в отпуск и она никак не может выложить отчёты СОТ,но тебе,соответственно,всё рассказывает.

Ренка,мы ж с тобой друг друга знаем тыщу лет! Я к тебе обращаюсь не за полосканием моска,а за делом. Боту М15 во внутридневке глубоко плевать на биржевые и внебиржевые стенания,он на заданном отрезке по технике ходит себе и ходит.

В принципе то,что я тебе предлагаю к разработке это помошник в ручной внутридневной сеточной торговле,а не самостоятельный анализирующий робот. На алгоритме анализа погорели все,известные мне,кустарные роботизированные системы и только один бот работает исправно,это робот Маркетмейкера,который обеспечивает ликвидность и рисует Лесорубу палки. Оно и понятно,люди за это нобелевку получили!

Ну,что берёшься за помошника или забыл программирование?

Любое твоё решение приму с пониманием и уважением.  

 
Vadens:

Ренка,как ты всё классно сромантизировал! По голому графику МТ-шного разводилова и клинта увидел и его бабло и что он сетью покупал,да ещё и противотренд.

Ааааа,понял! У тебя родной брат работает статистом на Курренекс,а родная тетя ведущим менеджером на СМЕ. Её из-за шатдауна выгнали в отпуск и она никак не может выложить отчёты СОТ,но тебе,соответственно,всё рассказывает.

Ренка,мы ж с тобой друг друга знаем тыщу лет! Я к тебе обращаюсь не за полосканием моска,а за делом. Боту М15 во внутридневке глубоко плевать на биржевые и внебиржевые стенания,он на заданном отрезке по технике ходит себе и ходит.

В принципе то,что я тебе предлагаю к разработке это помошник в ручной внутридневной сеточной торговле,а не самостоятельный анализирующий робот. На алгоритме анализа погорели все,известные мне,кустарные роботизированные системы и только один бот работает исправно,это робот Маркетмейкера,который обеспечивает ликвидность и рисует Лесорубу палки. Оно и понятно,люди за это нобелевку получили!

Ну,что берёшься за помошника или забыл программирование?

Любое твоё решение приму с пониманием и уважением.  

да зацепил, зацепил...

чо тут скажешь...

кидай в ЛС, тока не ТЗ, а адрес электронной почты

 
Renat Akhtyamov:

да зацепил, зацепил...

чо тут скажешь...

пиши в ЛС, тока не ТЗ, адрес электронной почты

В смысле на электронку твою?

 
Vadens:

В смысле на электронку твою?

свою кидай, я отвечу напрямую
 
Renat Akhtyamov:
свою кидай, я отвечу напрямую

Понял.

 

Привет друзья. Скажите пожалуйста а во сколько будет голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите?

Инфа вроде предварительная. Но может у кого есть точные данные?

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет друзья. Скажите пожалуйста а во сколько будет голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Брексите?

Инфа вроде предварительная. Но может у кого есть точные данные?

Сейчас фокус сместился. Нужно инсайдерскую инфу узнать, во сколько будет попытка маленькой победоносной в Венесуэле. Вот это точно скачек даст не плохой, учитывая разведанные запасы нефти (пусть и тяжелой) в стране.

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вчерашняя картинка по USD/CHF .Хороших торгов участникам форекса)))
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