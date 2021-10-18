FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 392

DayTrader Viktar:
я не могу понять,где вы увидели что пара евробакс должна вырасти?  только селл с 2018

А кто вам наглядно покажет что она должна вырасти, тогда все затарятся и не будет всеобщего поподалова)))

Точно... 

До 4 сентября:


 

1.2042 низ и 1.2342 верх по рельсам...

А пока так:


До 4 сентября:


По мнению стратега MUFG Ли Хардмана, досрочные выборы в Великобритании будут негативными для фунта и могут подтолкнуть его ниже $1.20. Стерлинг упал почти на 1% до 1.2036 доллара, самого низкого уровня с 12 августа, когда команда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начала угрожать новыми выборами, если парламентарии поддержат план оппозиции, направленный на то, чтобы заблокировать Brexit без сделки.

 
У меня сделки и по неделе могут висеть. ЭТО пример для подражания.

Хоть что вы там говорите. Но лучше сидеть в поезде с которым вам по пути.

И не прыгать с него каждый день, а потом обратно пытаться запрыгнуть.

Джонсон готовится к поражению, а фунт — к росту

Стерлинг отскакивает, поскольку британские законодатели успешно пытаются предотвратить жесткий Brexit

