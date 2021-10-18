FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 392
я не могу понять,где вы увидели что пара евробакс должна вырасти? только селл с 2018
А кто вам наглядно покажет что она должна вырасти, тогда все затарятся и не будет всеобщего поподалова)))
P.S. Не все могут смотреть в завтрашний день, точнее все могут но не каждый умеет это делать))))
Точно...
До 4 сентября:
1.2042 низ и 1.2342 верх по рельсам...
А пока так:
Фунт на Buy . 1.2051 это конкретный минимум, можно смело покупать и держать до 1.266
По мнению стратега MUFG Ли Хардмана, досрочные выборы в Великобритании будут негативными для фунта и могут подтолкнуть его ниже $1.20. Стерлинг упал почти на 1% до 1.2036 доллара, самого низкого уровня с 12 августа, когда команда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начала угрожать новыми выборами, если парламентарии поддержат план оппозиции, направленный на то, чтобы заблокировать Brexit без сделки.
Подскажите вторая картинка это откуда взято?
с Саксо банка терминал...
Фунт на Buy . 1.2051 это конкретный минимум, можно смело покупать и держать до 1.266
Может быть...
"У меня сделки и по неделе могут висеть" - не пример для подражания - внутри-дневная волатильность и доходность (и потенциальная и реальная) намного выше. И определяется разницей цен начала и конца текущей операции или текущего тренда, локального или составного. Это же довольно просто можно посчитать, сравнить, а затем и получить, надо лишь открываться и держаться в правильном - "попутном" - направлении. А не лезть в контр-тренд, несколько раз доливаться, а затем надеяться, что всё когда-нибудь повернется как "надо".
У меня сделки и по неделе могут висеть. ЭТО пример для подражания.
Хоть что вы там говорите. Но лучше сидеть в поезде с которым вам по пути.
И не прыгать с него каждый день, а потом обратно пытаться запрыгнуть.
аналогичные сделки есть еще по еве.
Джонсон готовится к поражению, а фунт — к росту
Стерлинг отскакивает, поскольку британские законодатели успешно пытаются предотвратить жесткий Brexit
Запасайтесь попкорном сегодня вечером будет кино)))