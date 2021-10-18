FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 474

[Удален]  
Konstantin Lebedev:

Когда максимальность лота на некоторых парах достигает более 1 объема, то 0.03 это мало, просто соблюдаю риски в какой-то степени, чтобы не слиться за секунды или дни, вот на парах с фунтом нынче держусь за открытые позиции, тем более при прошедших новостях в обратную сторону не боюсь никаких скачков рынка с его ценой.


Расчетные данные

Инструменты Расчетные цены Стоимость пункта,
 USD		 Спред, 
пункты		 Спред,
 USD		 Своп,
 пункты		 Своп,
 USD		 Маржа,
 USD		 Прибыль,
 USD
1 GBPUSD sell
GBPUSD - 1.279
0.3 1.6 0.48 0.286716 0.09 7.67 30

Общая прибыль: 30.00 USD

Общая маржа: 7.67 USD

На сколько пунктов хватит ваших средств при просадке? Такое возможно только на центовом

 
Vladimir Baskakov:



А где просадка, 10% депо, жаль по фунту не вошел побольше на его связке с евро, тогда бы уже был в прибыли. Завтра точно GBP/NOK возьмет свое, если не сегодня скорее всего. Не знаю Ваших расчетов и никогда не пользовался калькулятором и вряд ли начну после более пяти лет торговли. Да Вы батюшка не разбираетесь ни в чем.


[Удален]  
Konstantin Lebedev:

А где просадка, 10% депо, жаль по фунту не вошел побольше на его связке с евро, тогда бы уже был в прибыли. Завтра точно GBP/NOK возьмет свое, если не сегодня скорее всего. Не знаю Ваших расчетов и никогда не пользовался калькулятором и вряд ли начну после более пяти лет торговли. Да Вы батюшка не разбираетесь ни в чем.


В этом дц все в центах, и лоты поэтому нестандартные 10000 - 1 лот. Поэтому и торговать можно с $1. Вы молодец

 

Все еще жду)))


[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

Нет- всё таки надо вернутся ,на плечо 100 .с плечом 200 тоже - не определился. а вот с 100 - как то по привычней  

надо подводить итог: 

Очередное моё учения - хорошо сформировалось .

И Огромное Спасибо ! Вам всем!!! -  Здоровья Вам и Вашим Семьям !!!

 

                                                                                      


 
Aleksandr Klapatyuk:

ну! я слился. сходил взял Белорусской . надо обмыть очередной, сливной Четверг.


Ума не приложу на чем можно было слится сегодня. Движений почти нет?

Я думал я профи в этом, но.......

 
Lesorub:

                                                                                      


Замечтательно, только фунтика рановато ИМХО.)

 
Aleksandr Klapatyuk:

хотел посмотреть- но у меня , почему-то этого, чуда нет  .

в терминале. --- а может и есть , тогда надо искать в настройках. А что - это ЗА ЧУДО? - что за валюта или как её там ?

Индекс доллара... )

