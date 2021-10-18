FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 474
Когда максимальность лота на некоторых парах достигает более 1 объема, то 0.03 это мало, просто соблюдаю риски в какой-то степени, чтобы не слиться за секунды или дни, вот на парах с фунтом нынче держусь за открытые позиции, тем более при прошедших новостях в обратную сторону не боюсь никаких скачков рынка с его ценой.
Расчетные данные
USD
пункты
USD
пункты
USD
USD
USD
Общая прибыль: 30.00 USD
Общая маржа: 7.67 USD
На сколько пунктов хватит ваших средств при просадке? Такое возможно только на центовом
А где просадка, 10% депо, жаль по фунту не вошел побольше на его связке с евро, тогда бы уже был в прибыли. Завтра точно GBP/NOK возьмет свое, если не сегодня скорее всего. Не знаю Ваших расчетов и никогда не пользовался калькулятором и вряд ли начну после более пяти лет торговли. Да Вы батюшка не разбираетесь ни в чем.
В этом дц все в центах, и лоты поэтому нестандартные 10000 - 1 лот. Поэтому и торговать можно с $1. Вы молодец
Все еще жду)))
Нет- всё таки надо вернутся ,на плечо 100 .с плечом 200 тоже - не определился. а вот с 100 - как то по привычней
надо подводить итог:
Очередное моё учения - хорошо сформировалось .
И Огромное Спасибо ! Вам всем!!! - Здоровья Вам и Вашим Семьям !!!
ну! я слился. сходил взял Белорусской . надо обмыть очередной, сливной Четверг.
Ума не приложу на чем можно было слится сегодня. Движений почти нет?
Я думал я профи в этом, но.......
Замечтательно, только фунтика рановато ИМХО.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
sterva, 2019.10.10 20:11
Вот какая мысль...
Теперь куда.?
хотел посмотреть- но у меня , почему-то этого, чуда нет .
в терминале. --- а может и есть , тогда надо искать в настройках. А что - это ЗА ЧУДО? - что за валюта или как её там ?
Индекс доллара... )