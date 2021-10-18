FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 142

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Просматривается " расширяющаяся структура " в диапазоне 8680 - 8535 т.е. события на фоне Брексита поддерживают  неопределенность и на неделе ждём решения парламента Великобритании . 

 
Veniamin Skrepkov:

Просматривается " расширяющаяся структура " в диапазоне 8680 - 8535 т.е. события на фоне Брексита поддерживают  неопределенность и на неделе ждём решения парламента Великобритании . 

Когда порешают, дата известна?

 
Renat Akhtyamov:

Когда порешают, дата известна?

Не без разницы ли???

КУКЛ все давно нарисовал, смотри W

Там и цель, как на ладони...    

 
Lesorub:

Не без разницы ли???

КУКЛ все давно нарисовал, смотри W

Там и цель, как на ладони...    

просто давно уже затевается. и дата все равно интересна.
 
Renat Akhtyamov:

Когда порешают, дата известна?

EC - Великобритания  = Brexit с соглашением.

EC - Англия +/- Уэльс +/- Северная Ирландия +/- Шотландия = Brexit без соглашения.

Для Северной Ирландии и Шотландии есть вероятность сценария 2014 года для одного полуострова, только уже ровно на признанных демократических ценностях и второго такого шанса у них уже не будет, так что разговоры про парламент Великобритании это просто ширма, которой прикрывают "боль" ситуации (а где то там, тихо смеется великий вожак падаван). 

 

как ни странно, но в Брекзите, в любом сценарии пролетает в основном Европа. То есть серьёзные подвижки и расколбас будет в ЕС.

Британии фиолетово, у неё единое правительство, своя валюта, Британское право,  и львиная доля мирового оборота валют и фондов через них.

То есть на фунте ожидаю новостных спекуляций, не более; а длинные тренды и "горки" будут в еврах



 
Renat Akhtyamov:

Когда порешают, дата известна?

Одно из двух а) Брексит состоится , в) Брексит не состоится  - уже идут демонстрации в Лондоне с призывами повторного референдума  , г. Туск выразился -" Надежда умирает последней" имея ввиду , что есть надежда отмены референдума по Брекситу и при варианте в) получается что изначально была заинтересованность в данном диапазоне. Можно настроить Евроновости в нете и новости и комментарии. 

 
Maxim Kuznetsov:

как ни странно, но в Брекзите, в любом сценарии пролетает в основном Европа. То есть серьёзные подвижки и расколбас будет в ЕС.

Британии фиолетово, у неё единое правительство, своя валюта, Британское право,  и львиная доля мирового оборота валют и фондов через них.

То есть на фунте ожидаю новостных спекуляций, не более; а длинные тренды и "горки" будут в еврах

Айрбас с двигателями Ролс-Ройс, у ЕС есть рынок и Сименс(наверно брексит как мана небесная) в кандидаты на замену Ролс-Ройс, а у Британии в этом плане ничего нет. ЕС 500млн человек беженцы немного портят экономику, Британия 60млн человек и 6млн потенциальных отщепенцев. И да, за спекуляции с горками.

 
Unicornis:

Айрбас с двигателями Ролс-Ройс, у ЕС есть рынок и Сименс(наверно брексит как мана небесная) в кандидаты на замену Ролс-Ройс, а у Британии в этом плане ничего нет. ЕС 500млн человек беженцы немного портят экономику, Британия 60млн человек и 6млн потенциальных отщепенцев. И да, за спекуляции с горками.

быть самостоятельными - дорогого стоит...попрыгали в общей упряжке - не понравилось, 50% и даже больше захотели свободы, но, конечно, им свободу уже никто не даст, папа Трамп не позволит - все спустят на тормозах...под маркой той же демократии...))))

 
Veniamin Skrepkov:

Одно из двух а) Брексит состоится , в) Брексит не состоится  - уже идут демонстрации в Лондоне с призывами повторного референдума  , г. Туск выразился -" Надежда умирает последней" имея ввиду , что есть надежда отмены референдума по Брекситу и при варианте в) получается что изначально была заинтересованность в данном диапазоне. Можно настроить Евроновости в нете и новости и комментарии. 

Да там по любому поводу прогуливаются с плакатами. Не в этом дело.

Фунт реально мощная валютная пара и самая старая.

Лично я пока не совсем верю в брексит.

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