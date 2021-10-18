FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 383
Фунтик
Это ваш график или опять слизан с другого ресурса?
Все мое.
А как же это.Или будете утверждать , что тоже ваше. Ответа так и не последовало от вас с позапрошлой страницы.
Конечно мое. На другом ресурсе пишу и тут решил поделится.Это запрещено?
Нет, не запрещено. Все понятно с вами.
Спасибо. Можно продолжать делиться мыслями?
Флаг в руки
По канадце ситуация не однозначная. Есть канал в канале, поэтому одну сделку лучше разделить надвое .
ТП внизу. Всем профита.
Сделка выставленная вчера, сегодня дает результат)))