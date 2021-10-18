FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 383

Darirunu:
Фунтик 

Это ваш график или опять слизан с другого ресурса?

 
Все мое. 

 
А как же это.Или будете утверждать , что тоже ваше. Ответа так и не последовало от вас с позапрошлой страницы.


 
А как вам это? 
 
Конечно мое. На другом ресурсе пишу и тут решил поделится.Это запрещено?

 
Нет, не запрещено. Все понятно с вами.

 
Спасибо. Можно продолжать делиться мыслями?

 
Флаг в руки

 

По канадце ситуация не однозначная. Есть канал в канале, поэтому одну сделку лучше разделить надвое .

ТП внизу. Всем профита.


 

Сделка выставленная вчера, сегодня дает результат)))


