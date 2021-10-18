FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 533
Ну чо наторговали, куда дальше евро, фунт?
Парни, вы что прикалываетесь чтоль. Вы на самом деле не видите ?
За последние 2 дня было две попытки уйти на верх. Было два
импульса(желтым на скрине) на верх и потом перебитие
импульсами вниз(красным), закрепление и вниз. О каких верхах сейчас речь идет?
Фигню не городите и торгуйте движение цены. после ее закрепления.
Согласен, по евро в пятницу вышли отрицательные показатели + Лагард новоиспеченный управляющий ЕЦБ ничего путного не сказала, что могло толкнуть пару вверх, а поэтому в приоритете остаются продажи от уровней.
Всем привет. По еве примерно так вижу.
Должен быть тест линии сверху, а потом вниз.
Вообще цель вижу в районе 1,07
По фунту аналогичная ситуация
Напишите у вас какие мысли по этим парам.
думаешь она ещё так далеко зайдёт наверх за отстающими ? а-ля "снесёт стопы"
я так вижу хороший аэродром на 1.097-1.098, конечно может он и промежуточный, а дальше горка
такое развитие - меня бы очень устроило - так как, моя точка входа произошла.
такое развитие - меня бы очень устроило - так как, моя точка входа произошла.
думаешь она ещё так далеко зайдёт наверх за отстающими ? а-ля "снесёт стопы"
я так вижу хороший аэродром на 1.097-1.098, конечно может он и промежуточный, а дальше горка
В понедельник нет новостей и доллар очень сильный, вряд ли так высоко поднимется.
Ребят, да все может быть.Просто это все хотелки и немного закономерность
движения. Как поведет себя--да шут их знает. Надо смотреть.
Будет сигнал на покупку, купим и как далеко пройдет на верх--не знаю.
Будет сигнал на продажу-продадим и так далее.)))
В общем поглядим.)))
Йена в разнос пойдет крутой.В понедельник на открытии ночью с гэпом вниз на 108.21 затем до пятницы пройдет вверх на 109.29 .И в пятницу поедем быстро вниз на 106.48 .Конечная цель 104.57 ,но это уже в конце года произойдет.Пять последних пятниц в этом году будут очень веселые.