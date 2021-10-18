FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 373

Lesorub:

Очень плохо!  sancho ...

Лесоруб, я только начал торговать, в прошлом году пару месяцев торговал, слил счёт расстроился :) сейчас решился ещё раз попробовать. 
Серебро дарит бабло, единственное что я понял что я это уже упустил, дня 4 назад :)))
 
sancho2034:
Всего один счет слил и расстроился? Слабак)))

Люди по 5-10 счетов сливают и нормально себя чувствуют)))

 
Vasiliy Vilkov:

Да и я себя не плохо чувствовал, не последние деньги вложил, и не с семьи вырвал, но все равно обидно как-то ))
 
sancho2034:
Я не сенсей, а вы ничего не упустили.

На графике отложенный ордер в продажу с указанного уровня до указанного профита.

 
Lesorub:

EUR/GBR открыл длинную на 50 пунктов
 
Евро вверх идет на 1.123, и после вниз сходит на 1.1160
 
Alexxl2008:
Скрины есть похода на 1.123?
 
Пррстой зигзаг с периодом 120 ,цель вверху линией обозначил.
[Удален]  

я рискнул вниз EURUSDH2

EURUSDH2

рискнул

