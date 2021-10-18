FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 373
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень плохо! sancho ...
Лесоруб, я только начал торговать, в прошлом году пару месяцев торговал, слил счёт расстроился :) сейчас решился ещё раз попробовать.
Всего один счет слил и расстроился? Слабак)))
Люди по 5-10 счетов сливают и нормально себя чувствуют)))
Всего один счет слил и расстроился? Слабак)))
Люди по 5-10 счетов сливают и нормально себя чувствуют)))
Лесоруб, я только начал торговать, в прошлом году пару месяцев торговал, слил счёт расстроился :) сейчас решился ещё раз попробовать.
Я не сенсей, а вы ничего не упустили.
На графике отложенный ордер в продажу с указанного уровня до указанного профита.
Я не сенсей, а вы ничего не упустили.
На графике отложенный ордер в продажу с указанного уровня до указанного профита.
EUR/GBR открыл длинную на 50 пунктов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.08.12 10:13
Евро вверх идет на 1.123, и после вниз сходит на 1.1160
я рискнул вниз EURUSDH2