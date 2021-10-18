FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 25

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sterva:

Через 10 мин начнут. Народ продает, но мне кажется переждать надо.)

Не добрали 14 голосов.)))

Ваще тишина

 

Может это как в выражении "Затишье перед бурей" . Не обязательно сегодня или завтра.

 

Сегодня набираю евру. 1.13800 пока без т.р. стоп 1.13330. Думаю сегодня или завтра отскочим.)

Пока самое время.

 

Я бы посетил долги на 1.1315...

Там мои лимиты.

 

Сначала мой прогноз от 4 января прошлого года:

А теперь нынешняя цена

Полёт нормальный )))

 
Sergey Vradiy:

Сначала мой прогноз от 4 января прошлого года:

А теперь нынешняя цена

Полёт нормальный )))

Ну, а сделку то открыл 4 января прошлого года на продажу?

 
Дмитрий:

Ну, а сделку то открыл 4 января прошлого года на продажу?

Точно...

 
sterva:

Сегодня набираю евру. 1.13800 пока без т.р. стоп 1.13330. Думаю сегодня или завтра отскочим.)

Пока самое время.

Не рано?

Еще 500-600 pips вниз может сходить.  Лесорубу должна :)

PS

тоже пробовал, но не идет на север, не хочет пока.

2019.01.18 Buy0.01EURUSD1.136731.135922019.01.18 1.13590-54.90[sl]
2019.01.17 Buy0.21EURUSD1.137561.138002019.01.17 1.139342 487.22
2019.01.17 Buy0.21EURUSD1.137972019.01.17 1.13759-530.54
2019.01.17 Buy0.12EURUSD1.138601.137682019.01.17 1.13751-868.30[s
 
Nikolai Krylov:

Не рано?

Еще 500-600 pips вниз может сходить.  Лесорубу должна :)

PS

тоже пробовал, но не идет на север, не хочет пока.

2019.01.18 17:01Buy0.01EURUSD1.136731.13592
2019.01.18 17:131.13590

-54.90[sl]
2019.01.17 08:38Buy0.21EURUSD1.137561.13800
2019.01.17 10:561.13934

2 487.22
2019.01.17 08:30Buy0.21EURUSD1.13797

2019.01.17 08:321.13759

-530.54
2019.01.17 08:17Buy0.12EURUSD1.138601.13768
2019.01.17 08:211.13751

-868.30[s


Бай 0.21 по цене 1.13756. В пятницу на Евре закрылись по цене 1.13617, т.е должен быть минус по сделке...


А набирать нужно от 1.1314 - 1.1301, 1.1245 - 1.1236, 1.1172 - 1.1163  с целью ТР№1 1.1485, второй ТР№2 1.1556

Основание: бай сигналы с Н1 и Н4

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