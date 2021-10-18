FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 25
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Через 10 мин начнут. Народ продает, но мне кажется переждать надо.)
Не добрали 14 голосов.)))
Ваще тишина
Может это как в выражении "Затишье перед бурей" . Не обязательно сегодня или завтра.
Сегодня набираю евру. 1.13800 пока без т.р. стоп 1.13330. Думаю сегодня или завтра отскочим.)
Пока самое время.
Я бы посетил долги на 1.1315...
Там мои лимиты.
Сначала мой прогноз от 4 января прошлого года:
А теперь нынешняя цена
Полёт нормальный )))
Сначала мой прогноз от 4 января прошлого года:
А теперь нынешняя цена
Полёт нормальный )))
Ну, а сделку то открыл 4 января прошлого года на продажу?
Ну, а сделку то открыл 4 января прошлого года на продажу?
Точно...
Сегодня набираю евру. 1.13800 пока без т.р. стоп 1.13330. Думаю сегодня или завтра отскочим.)
Пока самое время.
Не рано?
Еще 500-600 pips вниз может сходить. Лесорубу должна :)
PS
тоже пробовал, но не идет на север, не хочет пока.
Не рано?
Еще 500-600 pips вниз может сходить. Лесорубу должна :)
PS
тоже пробовал, но не идет на север, не хочет пока.
Бай 0.21 по цене 1.13756. В пятницу на Евре закрылись по цене 1.13617, т.е должен быть минус по сделке...
А набирать нужно от 1.1314 - 1.1301, 1.1245 - 1.1236, 1.1172 - 1.1163 с целью ТР№1 1.1485, второй ТР№2 1.1556
Основание: бай сигналы с Н1 и Н4
А вот у Рыжика и своп и движение в тему...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019
Lesorub, 2019.01.13 10:44
И рыжик: цель будет взята!!!