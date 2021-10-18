FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 506
а что случилось? - наша планета, не сошла с оси ?
Так и хочется сказать. А я ведь говорил)))
Но промолчу.
Это не потому что ты говорил а потому что индекс IMS неожиданно вырос, это явление временное скоро нем забудут и евробакс будет расти как я и говорил))))
а что случилось? - наша планета, не сошла с оси ?
И если честно я вообще не понимаю как ты торгуешь.
У тебя есть 3 индикатора внизу. Дождался когда по всем есть подтверждающий сигнал, входи в сделку,
а на нет и торговли нет. Когда у тебя сигнал явный на продажу-ты покупаешь. Где логика?
Позволю дать тебе совет-нижний индюк удали нафиг. В среднем убери синию линию(мешает тебе),
В верхнем оставь только белые черточки)))
Да и МАшки все поудаляй к черту.)))
Да, евробакс меня сегодня не хочет обогащать так что пока на сегодня будем довольствоваться теми скромными результатами которые есть)))
Так это не я - а робот мой капризничает, ему хочется туда - ну я, решил ему не мешать.
- не как не научусь им управлять. месячишку под учусь - где правильно горизонтальные линии выставлять - а от них срабатывает открытие
открывает и линия передвигается автоматически на определённое заданное расстояние
тут я задумался , автоматизировать твою торговую систему ,с помощью горизонтальных линий.
например - как выходит с накопления ,касаясь линии - выкидывает другую горизонтальную линию на определённое расстояния, как коснётся 2 линии выкинет 3 назад . 3 линия уже будет совершать покупку или продажу
Ты не первый кто пытается автоматизировать такую систему.
Это невозможно. Это трейдерская ТС, а не ТС для программистов.