Падают падают падают падают листья....ну и что зато прозрачен свет....)))
[Удален]  

а что случилось? - наша планета, не сошла с оси ?

EURUSDH2

 
Так и хочется сказать. А я ведь говорил)))

Но промолчу.


 
Это не потому что ты говорил а потому что индекс IMS неожиданно вырос, это явление временное  скоро нем забудут и евробакс будет расти как я и говорил))))

 
Парни, все непременно будет так, как вы говорили. 
 
И если честно я вообще не понимаю как ты торгуешь.

У тебя есть 3 индикатора внизу. Дождался когда по всем есть подтверждающий сигнал, входи в сделку, 

а на нет и торговли нет. Когда у тебя сигнал явный на продажу-ты покупаешь. Где логика?

Позволю дать тебе совет-нижний индюк удали нафиг. В среднем убери синию линию(мешает тебе),

В верхнем оставь только белые черточки)))

Да и МАшки все поудаляй к черту.)))

 

Да, евробакс меня сегодня не хочет обогащать так что пока на сегодня будем довольствоваться теми скромными результатами которые есть)))


[Удален]  
Так это не я - а робот мой капризничает, ему хочется туда - ну я, решил ему не мешать.

- не как не научусь им управлять. месячишку под учусь - где правильно горизонтальные линии выставлять - а от них срабатывает открытие

открывает и линия передвигается автоматически на определённое заданное расстояние    

[Удален]  
тут я задумался , автоматизировать твою торговую систему ,с помощью горизонтальных линий.

например - как выходит с накопления ,касаясь линии - выкидывает другую горизонтальную линию на определённое расстояния, как коснётся 2 линии выкинет 3 назад . 3 линия уже будет совершать покупку или продажу

Снимок 

 
Aleksandr Klapatyuk:

тут я задумался , автоматизировать твою торговую систему ,с помощью горизонтальных линий.

например - как выходит с накопления ,касаясь линии - выкидывает другую горизонтальную линию на определённое расстояния, как коснётся 2 линии выкинет 3 назад . 3 линия уже будет совершать покупку или продажу

 

Ты не первый кто пытается автоматизировать такую систему.

Это невозможно. Это трейдерская ТС, а не ТС для программистов.

