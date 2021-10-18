FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 526
Йена идет вниз на 108.20, но похоже коварно развернется вверх от 108.30 на 109.35....
да, как то - рискованно! так то хочет уже вниз USDJPYH2
Ничесе, что за шпили-вили
Австралиец.
Немного прозевал начало, но раздвижки были по спреду. Видать провал ликвидности.
Сам собирался выходит из впс, залип на котировки, и тут так порвало)) Бид далеко от цены в одной стороне, аск далеок на другом краю, спред чуть больше 600 пунктов)) Сейчас вроде схлопнулось.
Неожиданно.
вам наверное нужно, вот такую программку KMSAuto Lite Portable v1.3.5.2
;))))
и такую:
https://www.mql5.com/ru/forum/326468
Не-не, новости там не было. Шпиля была именно в 00:00 по терминальному. Брокер шалит, у других вроде не было