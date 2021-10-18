FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 526

Новый комментарий
 
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/17/12816776.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
«Средство возмездия»: как Москва отказывается от доллара
«Средство возмездия»: как Москва отказывается от доллара
  • 2019.11.17
  • Рустем Фаляхов
  • www.gazeta.ru
Активно и успешно — так оценила процесс дедолларизации Россией своей экономики Les Echos. Как отмечает французская газета, для Москвы это, по сути, средство возмездия и протеста против гегемонии США. «Дедолларизация остается инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) против...
 
Йена идет вниз на 108.20, но похоже коварно развернется вверх от    108.30  на 109.35....
[Удален]  
Alexxl2008:
Йена идет вниз на 108.20, но похоже коварно развернется вверх от    108.30  на 109.35....

да, как то - рискованно! так то хочет уже вниз USDJPYH2

USDJPYH2 

 

Ничесе, что за шпили-вили

Австралиец. 

 
Ivan Butko:

Ничесе, что за шпили-вили

Австралиец. 

Немного прозевал начало, но раздвижки были по спреду. Видать провал ликвидности.

 
Vitaly Muzichenko:

Немного прозевал начало, но раздвижки были по спреду. Видать провал ликвидности.

Сам собирался выходит из впс, залип на котировки, и тут так порвало)) Бид далеко от цены в одной стороне, аск далеок на другом краю, спред чуть больше 600 пунктов)) Сейчас вроде схлопнулось. 

Неожиданно. 

 
Здравствуйте товарищи спикулянты! Каникулы на рынке с какого числа?
 
Aleksandr Klapatyuk:

вам наверное нужно, вот такую программку  KMSAuto Lite Portable v1.3.5.2 

Спасибо))) техподдержка обещала активировать по запросу
 
Aleksandr Klapatyuk:

вам наверное нужно, вот такую программку  KMSAuto Lite Portable v1.3.5.2 

;))))

и такую:

https://www.mql5.com/ru/forum/326468

Новостные индикаторы
Новостные индикаторы
  • 2019.11.14
  • www.mql5.com
Какие есть в природе, и какие лично вы используете...
 
Renat Akhtyamov:

;))))

и такую:

https://www.mql5.com/ru/forum/326468

Не-не, новости там не было. Шпиля была именно в 00:00 по терминальному. Брокер шалит, у других вроде не было

1...519520521522523524525526527528529530531532533...579
Новый комментарий