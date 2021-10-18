FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 469
Золото сравнивается мною только по валютным парам евро/доллара и фунта/доллара, первая как раз пошла хорошо вниз, фунту можно не обязательно делать это тоже.
а мне - просто не повезло . или вообще я не в теме.
потому что - я не в рынке
не уже в рынке! пока писал сработала ловушка
пробую - новую стратегию .
вот пробила красную точку - по идее должен верх пойти EURUSDH2
вроде пока идёт, туда куда надо GBPUSD
Cейчас главное вовремя зафиксировать прибыль:)
прикалываетесь ? Не чего - в завтра будет день - будет пища .
Нет. Не прикалываюсь. Думаю, что пора фиксировать...
Фиксирую.:)
Что произошло в 17:00 (или , если у вас другой пояс, то это была сильная бычья свеча на евро и фунте сегодня)?
Быки затаривались, скоро начнется рост)))
Думаю завтра утром все решится...
http://www.profinance.ru/news/2019/10/15/butw-kurs-funta-vzletel-do-maksimumov-s-maya-tekst-sdelki-po-brexit-obnaroduyut-do-ut.html
Это типа сегодня ночью будет кизнес на фунтовых парах?
Ну да, кому кизнес а кому и ништяк)))
***оно будет... Какие будут ставки? Рост или падение?