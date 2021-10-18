FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 469

Konstantin Lebedev:

Золото сравнивается мною только по валютным парам евро/доллара и фунта/доллара, первая как раз пошла хорошо вниз, фунту можно не обязательно делать это тоже.

Золото коррелирует с йеной.
У вас тоже центовый счёт походу? В том же дц, что и у другого товарища
 
Aleksandr Klapatyuk:

а мне - просто не повезло . или вообще я не в теме.

потому что - я не в рынке 

не уже в рынке! пока писал сработала ловушка

В рынке..) скажу по секрету все кто использует метатрейдер почти на 100% не в рынке)))хотя думают что там)))
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

пробую - новую стратегию .

вот пробила красную точку - по идее должен верх пойти  EURUSDH2

  вроде пока идёт, туда куда надо GBPUSD

 Cейчас главное вовремя зафиксировать прибыль:)



[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

прикалываетесь ? Не чего - в завтра будет день - будет пища .

Нет. Не прикалываюсь. Думаю, что пора фиксировать...


[Удален]  
Aleksandr Praslov:

Нет. Не прикалываюсь. Думаю, что пора фиксировать...


Фиксирую.:)


 
Что произошло в 17:00 (или , если у вас другой пояс, то это была сильная бычья свеча на евро и фунте сегодня)?
 
Быки затаривались, скоро начнется рост)))

Думаю завтра утром все решится...

http://www.profinance.ru/news/2019/10/15/butw-kurs-funta-vzletel-do-maksimumov-s-maya-tekst-sdelki-po-brexit-obnaroduyut-do-ut.html

Курс фунта взлетел до максимумов с мая: текст сделки по Brexit обнародуют до утра среды
  • 2019.10.15
Конфиденциальные источники в Брюсселе не исключают, что текст соглашения будет окончательно сформировать поздно вечером во вторник. Курс фунта по отношению к доллару на торгах во вторник, 15 октября, достиг максимума с 21 мая на уровне 1.2800. Поддержку британской валюте оказали сообщения о том, что Великобритания и Евросоюз близки к соглашению...
 
Это типа сегодня ночью будет кизнес на фунтовых парах?
 
Ну да, кому кизнес а кому и ништяк)))

 
***оно будет... Какие будут ставки? Рост или падение?

