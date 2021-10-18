FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 73
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Да пошла весь вопрос - как далеко зайдет - 100 Фибо пробила, до следующего уровня больше 910 пп...
нет тормознула...посмотрим что покажут азиаты...клюнула вниз малеха и без тени - скорей всего значит вниз все-таки, ну а так как вроде голову и плечи на часе изобразила...тут уж не знаешь куда смотреть...а спать пошел будь что будет...далеко наверно за ночь не улетит...и стоит как вкопанная...
а что они скажут ? NZD ТЯВ :-) (кстати прикольно - только раскладку переключить)
а они как-бы краткосрочно повязаны.
Отработка сигнала на Киви:
СИГНАЛ-ЗАГОН-ДВИЖЕНИЕ...
Начал собирать позу на Евре:
Начал собирать позу на Евре:
покажусь грубым, прогнозы часто сбываются? публикуются ведь только успешные, пары у вас и экзотические есть, значит набор большой, т.е. выбор
За Ваши деньги-любой каприз. Здесь нет ничего нового, просто текущее состояние.
Единственное, что могу сказать - на сегодня всё, консолидируемся.
А на завтра? Если КУКЛ протянет цену еще ниже, пульсар будет опять пиликать и рисовать новый столбик?
И так до морковкиного заговения. V3 версия сигналит без остановки... Я убрал ее даже, т.к. не вижу пользы.
покажусь грубым, прогнозы часто сбываются? публикуются ведь только успешные, пары у вас и экзотические есть, значит набор большой, т.е. выбор
Чтобы таким не казаться, нужно взять раннюю картинку с целями и тупо сравнить с ценой инструмента на сегодня.
Сильно трудно ?????
Чтобы таким не казаться, нужно взять картинку с целями и тупо сравнить с ценой инструмента на сегодня.
Сильно трудно ?????
сильно трудно,
заинтересовало что вижу много последователей, видимо что-то есть
сильно трудно,
заинтересовало что вижу много последователей, видимо что-то есть
Не все тут сладко... Единственное, что привлекает, это обладание информацией о цели движения!!!
А вот как Вы создадите ТС под эти знания - дело сугубо каждого (если оно вообще челу нужно)...
Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без
стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:
Теперь почитайте, что пишут и трендят аналитики про Рыжика.
Мой ТР по золоту 1175.95 по дневкам!
поддержу только,
есть хорошие индикаторы рынка
Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без
стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:
раз в год и палка стреляет, этим не стоит гордиться
на меньшем периоде если это не работает, значит это ерунда