FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 73

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Сергей Криушин:

Да пошла весь вопрос - как далеко зайдет - 100 Фибо пробила, до следующего уровня больше 910 пп... 

нет тормознула...посмотрим что покажут азиаты...клюнула вниз малеха и без тени - скорей всего значит вниз все-таки, ну а так как вроде голову и плечи на часе изобразила...тут уж не знаешь куда смотреть...а спать пошел будь что будет...далеко наверно за ночь не улетит...и стоит как вкопанная...

а что они скажут ? NZD ТЯВ :-) (кстати прикольно - только раскладку переключить)

а они как-бы краткосрочно повязаны.

 

Отработка сигнала на Киви:

СИГНАЛ-ЗАГОН-ДВИЖЕНИЕ...

 

Начал собирать позу на Евре:        


 
Lesorub:

Начал собирать позу на Евре:        


покажусь грубым, прогнозы часто сбываются? публикуются ведь только успешные, пары у вас и экзотические есть, значит набор большой, т.е. выбор

 
Алексей Тарабанов:

За Ваши деньги-любой каприз. Здесь нет ничего нового, просто текущее состояние. 

Единственное, что могу сказать - на сегодня всё, консолидируемся. 

А на завтра? Если КУКЛ протянет цену еще ниже, пульсар будет опять пиликать и рисовать новый столбик?

И так до морковкиного заговения. V3 версия сигналит без остановки... Я убрал ее даже, т.к. не вижу пользы.

 
Fast528:

покажусь грубым, прогнозы часто сбываются? публикуются ведь только успешные, пары у вас и экзотические есть, значит набор большой, т.е. выбор

Чтобы таким не казаться, нужно взять раннюю картинку с целями и тупо сравнить с ценой инструмента на сегодня.

Сильно трудно ?????      

 
Lesorub:

Чтобы таким не казаться, нужно взять картинку с целями и тупо сравнить с ценой инструмента на сегодня.

Сильно трудно ?????      

сильно трудно,

заинтересовало что вижу много последователей, видимо что-то есть

 
Fast528:

сильно трудно,

заинтересовало что вижу много последователей, видимо что-то есть

Не все тут сладко... Единственное, что привлекает, это обладание информацией о цели движения!!!

А вот как Вы создадите ТС под эти знания  - дело сугубо каждого (если оно вообще челу нужно)...  


Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без

стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:

Теперь почитайте, что пишут и трендят аналитики про Рыжика.

Мой ТР по золоту  1175.95 по дневкам!

 

поддержу только,

есть хорошие индикаторы рынка

 
Lesorub:

Вот висит золото в продажах. Цель давно определена и есть картинка выше. Потому продано без

стеснения. И своп положительный, а ход принесет по 1436 пунктов на 12 ордеров:


раз в год и палка стреляет, этим не стоит гордиться

на меньшем периоде если это не работает, значит это ерунда

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