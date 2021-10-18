FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 453
да какой там улыбнуло, со стула падаю
;))))
))))))
))))))
По 250% в день делают и не шуршат
вы один из них?
Ну всё я управился.
Цирк уехал, а-я, остался один клоун.
не буду больше, плечо на 1000 менять. всё таки 100 - как то ,поразумней будет.
Нормально так канадец ворвался в игру
Зашёл по мелочи вручную на новости и даже хватило на всех
И что такое не везёт, - всё проиграл. А ещё, в магазине, - Белорусская закончилась, - пришлось брать Финскую.
Первый проигрыш всегда обидный, второй третий уже как привычный)))
Куда фунт по вашим кремлевским?
Отличная возможность для продажи фунта.
Произошел сильный и долгожданный рост.
Вот на росте-то и надо его шортить.