Renat Akhtyamov:

да какой там улыбнуло, со стула падаю

;))))

))))))

Viktar DayTrader:

))))))

По 250% в день делают и не шуршат
Vladimir Baskakov:
По 250% в день делают и не шуршат

вы один из них?

Ну всё я управился.

Цирк уехал, а-я, остался один клоун.

не буду больше, плечо на 1000 менять. всё таки 100 - как то ,поразумней будет. 

 

Нормально так канадец ворвался в игру

Зашёл по мелочи вручную на новости и даже хватило на всех 

Ivan Butko:

Нормально так канадец ворвался в игру

Зашёл по мелочи вручную на новости и даже хватило на всех 

Да, это только начало
И что такое не везёт, - всё проиграл. А ещё, в магазине, - Белорусская закончилась, - пришлось брать Финскую.  
Не надо печалиться (Вся жизнь впереди)
 
Aleksandr Klapatyuk:
И что такое не везёт, - всё проиграл. А ещё, в магазине, - Белорусская закончилась, - пришлось брать Финскую.  

Первый проигрыш всегда обидный, второй третий уже как привычный)))

 
Darirunu:

Куда фунт по вашим кремлевским?

Отличная возможность для продажи фунта.
Произошел сильный и долгожданный рост.
Вот на росте-то и надо его шортить.

