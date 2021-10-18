FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 80

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Все гораздо проще...


Несколько двойных аукционов.
 
 

Теперь на очереди Фунт. Новости в 13.30

Нижняя цель 1.2572

Верхняя цель 1.3217


 
Lesorub:

Теперь на очереди Фунт. Новости в 13.30

Нижняя цель 1.2572

Верхняя цель 1.3217


интересные новости по фунту только завтра - будет выступать говорящая голова :-)

а статистические цифры уже давно в игре, о них неизвестно только нам..а даже средние акулки знают их с точностью три девятки.

 
Maxim Kuznetsov:

интересные новости по фунту только завтра - будет выступать говорящая голова :-)

а статистические цифры уже давно в игре, о них неизвестно только нам..а даже средние акулки знают их с точностью три девятки.

точно, все знаем...

один из входов...

 
Сергей Криушин:

Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь


Банк Швейцарии. Уже не в первый раз так делают. "Самый честный" банк в мире.)))

 
Сергей Криушин:

Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь


У меня в этот момент "Рынок закрыт ", брокер не давал открыть позиции и закрыть тоже.  

 
Vladimir Sadov:

У меня в этот момент "Рынок закрыт ", брокер не давал открыть позиции и закрыть тоже.  

наверное имели инфу, что так может случиться...или просто спасли и себя и клиентов от разборок...как говорится не вашим не нашим, всё по-честному...))) 

[Удален]  
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.
 
wall_street21m:
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.

"крупный капитал" - это из которых соображений ? хотя-бы примерно..

флет около отмеченного уровня, вряд-ли что значит. Он в то время когда золото как оно есть просто не торгуется.

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