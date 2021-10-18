FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 80
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Несколько двойных аукционов.
Теперь на очереди Фунт. Новости в 13.30
Нижняя цель 1.2572
Верхняя цель 1.3217
Теперь на очереди Фунт. Новости в 13.30
Нижняя цель 1.2572
Верхняя цель 1.3217
интересные новости по фунту только завтра - будет выступать говорящая голова :-)
а статистические цифры уже давно в игре, о них неизвестно только нам..а даже средние акулки знают их с точностью три девятки.
интересные новости по фунту только завтра - будет выступать говорящая голова :-)
а статистические цифры уже давно в игре, о них неизвестно только нам..а даже средние акулки знают их с точностью три девятки.
точно, все знаем...
один из входов...
Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь
Банк Швейцарии. Уже не в первый раз так делают. "Самый честный" банк в мире.)))
Во кто-то наварился...круто, ничего не скажешь
У меня в этот момент "Рынок закрыт ", брокер не давал открыть позиции и закрыть тоже.
У меня в этот момент "Рынок закрыт ", брокер не давал открыть позиции и закрыть тоже.
наверное имели инфу, что так может случиться...или просто спасли и себя и клиентов от разборок...как говорится не вашим не нашим, всё по-честному...)))
Добрый день.Для поддержания разговора. )) Хорошего профита.
"крупный капитал" - это из которых соображений ? хотя-бы примерно..
флет около отмеченного уровня, вряд-ли что значит. Он в то время когда золото как оно есть просто не торгуется.