Прикольно лимитник сработал)))

Пока писал ниже еще пошла цена. Бу поставил и половину закрыл)))

А это крупным планом лимитник сработавший.


 

А вот и евраена с моими ордерами))) Жду еще ниже.


 
Aleksandr Yakovlev:

У меня когда то также прикольно маржин колл сработал)))

 
Vasiliy Vilkov:

Сочувствую

 
Жвижуха... Люблю движуху)))
[Удален]  
Vasiliy Vilkov:
Какой русский не любит быстрой езды)?:::))))

[Удален]  
UsdJpy смело sell
 
Vasiliy Vilkov:

Ахаха, да да точно.

 
Привет. Что то молчат все. Ни у кого прогнозов нет что ль)))
 

Ну, тогда начну я. Есть 2 варианта по фунту.

Внутри зеленого квадрата сделки не совершаю.


