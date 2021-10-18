FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 512
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прикольно лимитник сработал)))
Пока писал ниже еще пошла цена. Бу поставил и половину закрыл)))
А это крупным планом лимитник сработавший.
А вот и евраена с моими ордерами))) Жду еще ниже.
Прикольно лимитник сработал)))
У меня когда то также прикольно маржин колл сработал)))
У меня когда то также прикольно маржин колл сработал))
Сочувствую
Жвижуха... Люблю движуху)))
Какой русский не любит быстрой езды)?:::))))
У меня когда то также прикольно маржин колл сработал)))
Ахаха, да да точно.
Ну, тогда начну я. Есть 2 варианта по фунту.
Внутри зеленого квадрата сделки не совершаю.