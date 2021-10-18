FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 282

Новый комментарий
 
По USDCAD последние 20п вниз забираю цель 1.3560. 
[Удален]  

что я заметил

здесь в основном -хвастуны

нет чтобы - начало входа и цели направления показали.

показывают - когда уже хапнули. и радуются - вон мы какие.

[Удален]  
[Удален]  
Aleksandr Klapatyuk:

что я заметил

здесь в основном -хвастуны

нет чтобы - начало входа и цели направления показали.

показывают - когда уже хапнули. и радуются - вон мы какие.

ну не все же такие) ну и и если откровенно,вам точки входа и цели другого участника помогли бы как то,?

 
wall_street21:

ну не все же такие) ну и и если откровенно,вам точки входа и цели другого участника помогли бы как то,?

Я думаю ему бы помогли. Входил же сразу после опубликования)))

 

Есть сигнал на покупку. Кому надо, пользуйтесь. цель 143.50.


 
Точки....
Файлы:
047.JPG  134 kb
 
Alexxl2008:
Точки....

И что это за точки?. Цель? Прогноз?.

 
По йене на юг смотрю
Файлы:
048.JPG  164 kb
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть сигнал на покупку. Кому надо, пользуйтесь. цель 143.50.


Спасибо! - будем поглядеть 

а так сигналы хорошие и по моим индикаторам GBPJPYH4

GBPJPYH4 

1...275276277278279280281282283284285286287288289...579
Новый комментарий