По USDCAD последние 20п вниз забираю цель 1.3560. 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 282
что я заметил
здесь в основном -хвастуны
нет чтобы - начало входа и цели направления показали.
показывают - когда уже хапнули. и радуются - вон мы какие.
ну не все же такие) ну и и если откровенно,вам точки входа и цели другого участника помогли бы как то,?
Я думаю ему бы помогли. Входил же сразу после опубликования)))
Есть сигнал на покупку. Кому надо, пользуйтесь. цель 143.50.
Точки....
И что это за точки?. Цель? Прогноз?.
Есть сигнал на покупку. Кому надо, пользуйтесь. цель 143.50.
Спасибо! - будем поглядеть
а так сигналы хорошие и по моим индикаторам GBPJPYH4