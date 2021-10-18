FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто хочет Евру, картинка также выше...
Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)
Понаблюдаем...
ага, там же цель
Где, там же???
Есть два лимита, нижний и верхний. Что КУКЛ изберет, то и торговать нужно...
Где, там же???
Есть два лимита, нижний и верхний. Что КУКЛ изберет, то и торговать нужно...
1355, 1555
Пойдет... Нижний только лучше взять от 1.1375 первый.
Тогда 1.1542 ТР
На DJIUDS за полтара часа сделал 500 грамм
Никто больше не играет что ли на нём?!
Миллионщики здесь не приживаются...
а куда они деваются? сливаются) ?
или может есть сайты, форумы по анализу DJIUSD ?
а куда они деваются? сливаются) ?
или может есть сайты, форумы по анализу DJIUSD ?
Ага...