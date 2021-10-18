FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 68

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Кто хочет Евру, картинка также выше...      
 
Lesorub:
Кто хочет Евру, картинка также выше...      
ага, там же цель
 
Nikolai Krylov:

Не рано, может подождать? Понаблюдать в понедельник за поведением :)

Понаблюдаем...


 
Renat Akhtyamov:
ага, там же цель

Где, там же???

Есть два лимита, нижний и верхний. Что КУКЛ изберет, то и торговать нужно... 

 
Lesorub:

Где, там же???

Есть два лимита, нижний и верхний. Что КУКЛ изберет, то и торговать нужно... 

1355, 1555
 
Renat Akhtyamov:
1355, 1555

Пойдет... Нижний только лучше взять от 1.1375 первый.

Тогда 1.1542 ТР

 

На DJIUDS за полтара часа сделал 500 грамм

Никто больше не играет что ли на нём?!

Файлы:
2019-02-05_19-35-00.png  18 kb
 
Миллионщики здесь не приживаются...
 
Lesorub:
Миллионщики здесь не приживаются...

а куда они деваются? сливаются) ?

или может есть сайты, форумы по анализу DJIUSD ?

 
Shurikon:

а куда они деваются? сливаются) ?

или может есть сайты, форумы по анализу DJIUSD ?

Ага...

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