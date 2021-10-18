FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 98
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Нисходящее движение по еве закончилось. Стою в лонгах до 1 цели 1.1520-30 вторая цель район 16 фигуры. Всем профита.
Ничего негативного не хотел писать.
В прошлом году благодаря "мудрым" советам слился.
...
p.s. Большинство думает, что работает по своей тс, хотя на самом деле это не так...
Слились, потому что не было стопа, а если нет ограничения убытка, то и нет самой ТС.
Вам бы цифири поучить. Не 10 млн, а 10 млрд.
Оставил двоюродному дядьке на забор с Мексикой.
Слово зачем ключевое тут.....
Приношу извинения.Действительно 10 млрд. Не увидел сразу. Супер счет!
Нисходящее движение по еве закончилось. Стою в лонгах до 1 цели 1.1520-30 вторая цель район 16 фигуры. Всем профита.
Точно закончилось?
Цена находится возле края диапазона, может оттестировать уровень и провалиться дальше по тренду
Точно закончилось?
Цена находится возле края диапазона, может оттестировать уровень и провалиться дальше по тренду
Да не, я не спорю. Просто я так вижу рынок.
Нисходящее движение по еве закончилось. Стою в лонгах до 1 цели 1.1520-30 вторая цель район 16 фигуры. Всем профита.
Точно закончилось?
Цена находится возле края диапазона, может оттестировать уровень и провалиться дальше по тренду
Вы оба правы! Смотря какой TP заложен в ваших ТС.
Ситуация как в анекдоте :)
Два еврея пришли к раввину, чтобы он разрешил их спор.
- Ребе, вот я говорю, что на небе луна.
- Ты прав.
- А он говорит, что это месяц.
- И он прав.
Жена раввина кричит с кухни:
- Соломон, так не может быть, чтоб они оба были правы!
- И ты права.
Да не, я не спорю. Просто я так вижу рынок.
Настоящий художник! Обычно у них в ходу такое выражение. Нарисовал портрет, а глаза разные. Когда ему указывают на это, отвечает: просто я так вижу.)))
Хочу вам написать поэму, а не получается...
Вы мои личные сообщения видите?
Хочу вам написать поэму, а не получается...
Вы мои личные сообщения видите?
Золото не бросаете? Разгон пошел больно сильный.)
Золото не бросаете? Разгон пошел больно сильный.)