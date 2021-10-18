FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 321

Новый комментарий
 
Сергей Криушин:
Тем временем фунтик потихоню скребет на юг - может хоть что-то даст заработать сегодня...))

да смотрю ты не фига ему на хвост подсел и шагу не даешь сделать как лот вдупляешь ))) у них там на бирже уже паника от ваших ордеров- не знают как фунтика спасать

 
5drakon:

да смотрю ты не фига ему на хвост подсел и шагу не даешь сделать как лот вдупляешь ))) у них там на бирже уже паника от ваших ордеров

козе понятно: душить надо в зародыше - потом поздно будет, когда сильно лось вырастет - забодает...да не я много не отнимаю сотню другую и хватит...им же тоже надо на покушать...))))

 
Сергей Криушин:
Тем временем фунтик потихоню скребет на юг - может хоть что-то даст заработать сегодня...))

Уперся в уровень Я бы не продавал. Либо после пробития и теста.


 
Aleksandr Yakovlev:

Уперся в уровень Я бы не продавал. Либо после пробития и теста.


Да стараюсь брать по малу и пробитие и после пробития - вроде как устал сильно и хочет уже на юга сходить...не знаю...вот и держу на прицеле...))

 
Сергей Криушин:

козе понятно: душить надо в зародыше - потом поздно будет, когда сильно лось вырастет - забодает...да не я много не отнимаю сотню другую и хватит...им же тоже надо на покушать...))))

браво! на покушать заработано, осталось пофиксить )

 

вот подбил малеха...ждем-с следующего захода...

профит

 
Aleksandr Klapatyuk:

а как так получается ?

прибыль разная 


Разное же время взятия...поторопился взял мало...10 м подождал - взял побольше... тож подумал отскок пойдет, а он резко вниз рванул - тоже у них своя тактика сбора урожая лосей...))) 

 

И еще немного...курочка по зернышку - и очень сыта бывает...)))

профиты

 
Aleksandr Klapatyuk:

подумал что позиции в рынке.

что то перепробовал в мт5. картинку как у вас получить - не получается .

у вас мт4? 

Да МТ4... так ради смеха решил вспомнить молодость и масть как видишь поперла... это наверно после постоянных провалов на МТ5... на МТ4 что-то совсем не так работает как на МТ5 - это мне только сейчас на ум пришло...

 
Сергей Криушин:

Да МТ4... так ради смеха решил вспомнить молодость и масть как видишь поперла... это наверно после постоянных провалов на МТ5... на МТ4 что-то совсем не так работает как на МТ5 - это мне только сейчас на ум пришло...

рейтинг сигналов посмотри

попереключай МТ4, МТ5

нонсенс...

1...314315316317318319320321322323324325326327328...579
Новый комментарий