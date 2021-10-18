FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 321
Тем временем фунтик потихоню скребет на юг - может хоть что-то даст заработать сегодня...))
да смотрю ты не фига ему на хвост подсел и шагу не даешь сделать как лот вдупляешь ))) у них там на бирже уже паника от ваших ордеров- не знают как фунтика спасать
козе понятно: душить надо в зародыше - потом поздно будет, когда сильно лось вырастет - забодает...да не я много не отнимаю сотню другую и хватит...им же тоже надо на покушать...))))
Уперся в уровень Я бы не продавал. Либо после пробития и теста.
Да стараюсь брать по малу и пробитие и после пробития - вроде как устал сильно и хочет уже на юга сходить...не знаю...вот и держу на прицеле...))
браво! на покушать заработано, осталось пофиксить )
вот подбил малеха...ждем-с следующего захода...
а как так получается ?
прибыль разная
Разное же время взятия...поторопился взял мало...10 м подождал - взял побольше... тож подумал отскок пойдет, а он резко вниз рванул - тоже у них своя тактика сбора урожая лосей...)))
И еще немного...курочка по зернышку - и очень сыта бывает...)))
подумал что позиции в рынке.
что то перепробовал в мт5. картинку как у вас получить - не получается .
у вас мт4?
Да МТ4... так ради смеха решил вспомнить молодость и масть как видишь поперла... это наверно после постоянных провалов на МТ5... на МТ4 что-то совсем не так работает как на МТ5 - это мне только сейчас на ум пришло...
Да МТ4... так ради смеха решил вспомнить молодость и масть как видишь поперла... это наверно после постоянных провалов на МТ5... на МТ4 что-то совсем не так работает как на МТ5 - это мне только сейчас на ум пришло...
рейтинг сигналов посмотри
попереключай МТ4, МТ5
нонсенс...