FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 496
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Осталось совсем немного.
Либо я прав либо.....
Можно входить здесь.
Стоп 10-12 п. первая цель 1,1060
НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ.
счас обратно (UP) пойдет
как пить дать
;)
Вы как хотите а я продал как и говорил)))
Вы как хотите а я продал как и говорил)))
На картинке это выглядит понятней
ЕUR на 1.1065 пошла? ...или ниже
Выше написал