FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2019 - страница 496

Новый комментарий
 
Вы дважды правы ,евро на юг сходит похоже два раза за два дня, но уровень 1.1180 является максимумом недели и месяца .За сутки цена его тоже два раза коснется.
 
По йене поторопился вниз поставил, руками уровни проверил, а она вверх на 109.9 прет.И только потом вниз на 105,7 с остановкой на 108.28, тоже скоростная тема.
 
Aleksandr Yakovlev:

Осталось совсем немного. 

Либо я прав либо.....

Можно входить здесь.

Стоп 10-12 п. первая цель 1,1060

 НЕ УПУСТИТЕ МОМЕНТ.

счас обратно (UP) пойдет

как пить дать

;)

 

Вы как хотите а я продал как и говорил)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Вы как хотите а я продал как и говорил)))

1.1130
 
Строго по стрелкам евро М30
Файлы:
020_m91u1mx_i30.JPG  230 kb
 
ЕUR на 1.1065 пошла? ...или ниже
 
Кукловод малые стопы по евро выбил, теперь 100 п вверх пойдет на 1.1180 и выше
 

На картинке это выглядит понятней

Файлы:
021_d.JPG  130 kb
 
NemoomeN:
ЕUR на 1.1065 пошла? ...или ниже

Выше написал

1...489490491492493494495496497498499500501502503...579
Новый комментарий